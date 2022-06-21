https://arabic.sputniknews.com/20220621/الخارجية-الأمريكية-لم-نزود-كييف-بأي-ألغام-أرضية-مخالفة-لاتفاقية-أوتاوا--1063999627.html
الخارجية الأمريكية: لم نزود كييف بأي ألغام أرضية مخالفة لاتفاقية أوتاوا
الخارجية الأمريكية: لم نزود كييف بأي ألغام أرضية مخالفة لاتفاقية أوتاوا
نفت وزارة الخارجية الأمريكية أن تكون الولايات المتحدة، قد زودت أوكرانيا بأي ألغام أرضية مضادة للأفراد. 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T15:51+0000
2022-06-21T15:51+0000
2022-06-21T15:51+0000
ألغام
أخبار أوكرانيا
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ووفقا لإفادة صحفية أدلى بها النائب الأول لمساعد وزير الخارجية ستانلي براون، اليوم الثلاثاء، ونشرتها رويترز فقد أكد أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تزود كييف أبدًا بأي ألغام أرضية لا تتوافق مع اتفاقية أوتاوا.وأوضح أن أوكرانيا لا تستخدم الألغام الأرضية المضادة للأفراد، مؤكدا أن "أوكرانيا في الواقع طرف في اتفاقية أوتاوا ولا يمكنها استخدام الألغام الأرضية التي لا تمتثل للاتفاقية نفسها".منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في فبراير، كانت الولايات المتحدة المزود الرئيسي للمساعدات العسكرية والمعدات لأوكرانيا، حيث تعهدت بحوالي 6.3 مليار دولار في المجموع.وتشمل المعدات المرسلة إلى البلاد 1400 نظام ستينغر المضاد للطائرات، و6500 من أنظمة جافلين المضادة للدروع، و700 طائرة بدون طيار، و126 مدفع هاوتزر عيار 155 ملم وغيرها.
https://arabic.sputniknews.com/20211015/بريطانيا-تزود-أوكرانيا-بكاسحتي-ألغام-وصواريخ-1050438269.html
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ألغام, أخبار أوكرانيا
الخارجية الأمريكية: لم نزود كييف بأي ألغام أرضية مخالفة لاتفاقية أوتاوا
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نفت وزارة الخارجية الأمريكية أن تكون الولايات المتحدة، قد زودت أوكرانيا بأي ألغام أرضية مضادة للأفراد.
ووفقا لإفادة صحفية أدلى بها النائب الأول لمساعد وزير الخارجية ستانلي براون، اليوم الثلاثاء، ونشرتها رويترز فقد أكد أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تزود كييف أبدًا بأي ألغام أرضية لا تتوافق مع اتفاقية أوتاوا.
15 أكتوبر 2021, 07:49 GMT
وأوضح أن أوكرانيا لا تستخدم الألغام الأرضية المضادة للأفراد، مؤكدا أن "أوكرانيا في الواقع طرف في اتفاقية أوتاوا ولا يمكنها استخدام الألغام الأرضية التي لا تمتثل للاتفاقية نفسها".
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت إدارة بايدن أن الولايات المتحدة لن تطور أو تنتج أو تحصل على ألغام أرضية مضادة للأفراد. وقال البيت الأبيض إنه لن يصدر أو ينقل APL "إلا عند الضرورة للأنشطة المتعلقة بكشف الألغام أو إزالتها ولغرض تدميرها".
منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في فبراير، كانت الولايات المتحدة المزود الرئيسي للمساعدات العسكرية والمعدات لأوكرانيا، حيث تعهدت بحوالي 6.3 مليار دولار في المجموع.
وتشمل المعدات المرسلة إلى البلاد 1400 نظام ستينغر المضاد للطائرات
، و6500 من أنظمة جافلين المضادة للدروع، و700 طائرة بدون طيار، و126 مدفع هاوتزر عيار 155 ملم وغيرها.