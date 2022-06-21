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https://arabic.sputniknews.com/20220621/الخطوط-الجوية-القطرية-تتهم-شركة-إيرباص-بالتنمر-1063996431.html
الخطوط الجوية القطرية تتهم شركة إيرباص بالتنمر
الخطوط الجوية القطرية تتهم شركة إيرباص بالتنمر
اتهم أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية، اليوم الثلاثاء شركة "إيرباص" لصناعة الطائرات بالتصرف مثل "المتنمر"، في الوقت الذي لا يبدو فيه حلا... 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T15:08+0000
2022-06-21T15:08+0000
الخطوط القطرية
إيرباص
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وتخوض الخطوط الجوية القطرية والشركة الرائدة في صناعة الطائرات معركة في المحاكم البريطانية منذ أشهر على خلفية مشكلة الطلاء التي شهدت توقيف الخطوط الجوية القطرية لـ 23 طائرة من طراز " A350".قال الباكر في الاجتماع العام السنوي لاتحاد النقل الجوي الدولي في الدوحة: "إذا تمت تسوية الأمور لن ننتظر إجراء المحاكمة العام المقبل"، بحسب "فرانس برس".وأضاف: "يجب ألا يسمح للشركة المصنعة أن تستغل هيمنتها على السوق للتنمر على عميلها القديم".عبر الجانبان عن أملهما في التوصل لتسوية تفاوضية بعد جلسة الاستماع الأخيرة لهما في مايو/ آيار، عندما وافق قاض المحكمة العليا على التسريع الجدول الزمني للمحاكمة.تطالب الخطوط الجوية القطرية بتعويض قدره مليار دولار عن الأضرار الناجمة عن تقشير الطلاء والتي تقول إنها تشكل تهديدا لمانع الصعق.في العام الماضي، أوقفت شركة الطيران جزءا من أسطولها من طائرات A350، وطالبت بتعويض قدره 200 ألف دولار يوميا عن كل طائرة توقفت عن العمل.بدورها، ردت شركة إيرباص بإلغاء طلبية تزيد قيمتها على 6 مليارات دولار لشراء 50 طائرة من طراز A321 من الخطوط الجوية القطرية، ثاني أكبر شركة طيران في الشرق الأوسط وأحد أكبر عملائها.
https://arabic.sputniknews.com/20220407/النزاع-بين-إيرباص-والخطوط-الجوية-القطرية-أمام-محكمة-بريطانية-1060929746.html
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الخطوط القطرية, إيرباص

الخطوط الجوية القطرية تتهم شركة إيرباص بالتنمر

15:08 GMT 21.06.2022
CC BY-SA 2.0 / Aero Icarus / Qatar Airways Airbus A330-200طائرة طائرة الخطوط الجوية القطرية
طائرة طائرة الخطوط الجوية القطرية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2022
CC BY-SA 2.0 / Aero Icarus / Qatar Airways Airbus A330-200
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اتهم أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية، اليوم الثلاثاء شركة "إيرباص" لصناعة الطائرات بالتصرف مثل "المتنمر"، في الوقت الذي لا يبدو فيه حلا قريبا لنزاعهما بشأن مشكلة تقشير طلاء الطائرات.
وتخوض الخطوط الجوية القطرية والشركة الرائدة في صناعة الطائرات معركة في المحاكم البريطانية منذ أشهر على خلفية مشكلة الطلاء التي شهدت توقيف الخطوط الجوية القطرية لـ 23 طائرة من طراز " A350".
طائرة بوينغ 787 تابعة للخطوط الجوية القطرية في مطار ليوناردو دا فينشي فيوميتشينو في روما - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2022
النزاع بين "إيرباص" والخطوط الجوية القطرية أمام محكمة بريطانية
7 أبريل, 09:38 GMT
قال الباكر في الاجتماع العام السنوي لاتحاد النقل الجوي الدولي في الدوحة: "إذا تمت تسوية الأمور لن ننتظر إجراء المحاكمة العام المقبل"، بحسب "فرانس برس".
وأضاف: "يجب ألا يسمح للشركة المصنعة أن تستغل هيمنتها على السوق للتنمر على عميلها القديم".
عبر الجانبان عن أملهما في التوصل لتسوية تفاوضية بعد جلسة الاستماع الأخيرة لهما في مايو/ آيار، عندما وافق قاض المحكمة العليا على التسريع الجدول الزمني للمحاكمة.
تطالب الخطوط الجوية القطرية بتعويض قدره مليار دولار عن الأضرار الناجمة عن تقشير الطلاء والتي تقول إنها تشكل تهديدا لمانع الصعق.
في العام الماضي، أوقفت شركة الطيران جزءا من أسطولها من طائرات A350، وطالبت بتعويض قدره 200 ألف دولار يوميا عن كل طائرة توقفت عن العمل.
بدورها، ردت شركة إيرباص بإلغاء طلبية تزيد قيمتها على 6 مليارات دولار لشراء 50 طائرة من طراز A321 من الخطوط الجوية القطرية، ثاني أكبر شركة طيران في الشرق الأوسط وأحد أكبر عملائها.
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