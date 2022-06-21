https://arabic.sputniknews.com/20220621/الداخلية-الروسية-تعلن-اعتقال-شبكة-دولية-لإنتاج-وتجارة-مخدرات--1063955415.html
الداخلية الروسية تعلن اعتقال شبكة دولية لإنتاج وتجارة مخدرات
الداخلية الروسية تعلن اعتقال شبكة دولية لإنتاج وتجارة مخدرات
قال وزير الداخلية الروسي فلاديمير كولوكولتسيف، إنه نتيجة لعمل قوات الأمن في عدة دول، ألقي القبض على عصابة دولية لبيع المخدرات الاصطناعية، وتم ضبط 8 مختبرات... 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T09:00+0000
2022-06-21T09:00+0000
2022-06-21T09:00+0000
روسيا
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ووفقا له، تم تنفيذ عملية مشتركة من قبل وكالات إنفاذ القانون في روسيا وكازاخستان وأوزبكستان وقيرغيزستان جنبا إلى جنب مع إدارة الأمن الفيدرالي الروسي.ونتيجة لذلك، تم قمع أنشطة جماعة إجرامية نظمت إنتاج وتوزيع المخدرات الاصطناعية على نطاق واسع بشكل خاص في أراضي روسيا وبلدان آسيا الوسطى.وأضاف: "تم ضبط ثمانية مختبرات للمخدرات تحت الأرض. كما تم ضبط 600 لتر من المواد الأولية لصناعة المخدرات وحوالي 30 كيلوغراما من المخدرات، أي حوالي 150 ألف جرعة مفردة. تكلفة الدواء بأسعار السوق السوداء تتجاوز 280 مليون روبل، تم اعتقال المنظم والمشاركين في عصابة المخدرات، والتحقيق جار".
https://arabic.sputniknews.com/20220608/إغراقهم-في-بحر-من-المخدرات-أوكرانيا-تشن-حربا-غير-نظامية-على-الروس-1063265078.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الداخلية الروسية تعلن اعتقال شبكة دولية لإنتاج وتجارة مخدرات
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قال وزير الداخلية الروسي فلاديمير كولوكولتسيف، إنه نتيجة لعمل قوات الأمن في عدة دول، ألقي القبض على عصابة دولية لبيع المخدرات الاصطناعية، وتم ضبط 8 مختبرات للمخدرات، وبضائع تقدر بـ280 مليون روبل (5.6 مليون دولار).
ووفقا له، تم تنفيذ عملية مشتركة من قبل وكالات إنفاذ القانون في روسيا وكازاخستان وأوزبكستان وقيرغيزستان جنبا إلى جنب مع إدارة الأمن الفيدرالي الروسي.
ونتيجة لذلك، تم قمع أنشطة جماعة إجرامية نظمت إنتاج وتوزيع المخدرات الاصطناعية على نطاق واسع بشكل خاص في أراضي روسيا وبلدان آسيا الوسطى.
وأضاف: "تم ضبط ثمانية مختبرات للمخدرات تحت الأرض. كما تم ضبط 600 لتر من المواد الأولية لصناعة المخدرات وحوالي 30 كيلوغراما من المخدرات، أي حوالي 150 ألف جرعة مفردة. تكلفة الدواء بأسعار السوق السوداء تتجاوز 280 مليون روبل، تم اعتقال المنظم والمشاركين في عصابة المخدرات، والتحقيق جار".