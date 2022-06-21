https://arabic.sputniknews.com/20220621/الدبابات-السلوفاكية-لن-تصل-إلى-أوكرانيا-1063979347.html
الدبابات السلوفاكية لن تصل إلى أوكرانيا
الدبابات السلوفاكية لن تصل إلى أوكرانيا
تراجعت سلوفاكيا عن تسليم دبابات جيشها إلى أوكرانيا. 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T11:49+0000
2022-06-21T11:49+0000
2022-06-21T11:49+0000
العالم
رصد عسكري
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وما برح نظام الحكم الأوكراني يطلب الأسلحة من رعاته في أوروبا وأمريكا. وقد وعدت سلوفاكيا بتسليم ما تملكه قواتها المسلحة من دبابات "تي-72" إلى أوكرانيا بشرط أن تحصل على ما يسد حاجة جيشها من الدبابات من ألمانيا أو غيرها من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي.وأعلنت وزارة الدفاع السلوفاكية أخيرا تراجعها عن إرسال دبابات تابعة لقواتها إلى أوكرانيا. وذكرت "بزنس إنسايدر" نقلا عن متحدثة وزارة الدفاع السلوفاكية أن سلوفاكيا تملك 30 دبابة من طراز "تي-72" وتحتاج إلى نفس العدد من الدبابات الجديدة في حال سلمت دباباتها إلى أوكرانيا في حين لا يمكنها أن تحصل من ألمانيا أو أي بلد آخر إلا على 15 دبابة من طراز "ليوبارد".وكانت سلوفاكيا قد طلبت من الاتحاد الأوروبي تعويضا عما سلّمته إلى أوكرانيا من سلع عسكرية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, رصد عسكري
الدبابات السلوفاكية لن تصل إلى أوكرانيا
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تراجعت سلوفاكيا عن تسليم دبابات جيشها إلى أوكرانيا.
وما برح نظام الحكم الأوكراني يطلب الأسلحة من رعاته في أوروبا وأمريكا. وقد وعدت سلوفاكيا بتسليم ما تملكه قواتها المسلحة من دبابات "تي-72" إلى أوكرانيا بشرط أن تحصل على ما يسد حاجة جيشها من الدبابات من ألمانيا أو غيرها من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي.
وأعلنت وزارة الدفاع السلوفاكية أخيرا تراجعها عن إرسال دبابات تابعة لقواتها إلى أوكرانيا. وذكرت
"بزنس إنسايدر" نقلا عن متحدثة وزارة الدفاع السلوفاكية أن سلوفاكيا تملك 30 دبابة من طراز "تي-72" وتحتاج إلى نفس العدد من الدبابات الجديدة في حال سلمت دباباتها إلى أوكرانيا في حين لا يمكنها أن تحصل من ألمانيا أو أي بلد آخر إلا على 15 دبابة من طراز "ليوبارد".
وكانت سلوفاكيا قد طلبت من الاتحاد الأوروبي تعويضا عما سلّمته إلى أوكرانيا من سلع عسكرية.