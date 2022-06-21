https://arabic.sputniknews.com/20220621/الديوان-الملكي-السعودي-يعلن-حالة-وفاة-1064013732.html
الديوان الملكي السعودي يعلن حالة وفاة
الديوان الملكي السعودي يعلن حالة وفاة
توفيت اليوم والدة الأمير السعودي نايف بن ماجد آل سعود، وأصدر الديوان الملكي بيانا بذلك. 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T20:49+0000
2022-06-21T20:49+0000
2022-06-21T20:53+0000
العالم العربي
أخبار السعودية اليوم
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وصدر بيان الديوان الملكي، اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت صحيفة "اليوم" السعودية.وذكر البيان أن والدة الأمير نايف توفيت، اليوم، وحدد الموعد المقرر لصلاة الجنازة.وبحسب البيان، فإنه من المقرر أن يتم إقامة صلاة الجنازة على والدة الأمير نايف، عصر غد الأربعاء في جامع الإمام تركي بن عبد الله بمدينة الرياض.
https://arabic.sputniknews.com/20220619/وفاة-أمير-سعودي-والديوان-الملكي-ينعيه-1063863198.html
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العالم العربي, أخبار السعودية اليوم
الديوان الملكي السعودي يعلن حالة وفاة
20:49 GMT 21.06.2022 (تم التحديث: 20:53 GMT 21.06.2022) تابعنا عبر
توفيت اليوم والدة الأمير السعودي نايف بن ماجد آل سعود، وأصدر الديوان الملكي بيانا بذلك.
وصدر بيان الديوان الملكي، اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت
صحيفة "اليوم" السعودية.
وذكر البيان أن والدة الأمير نايف توفيت، اليوم، وحدد الموعد المقرر لصلاة الجنازة.
وبحسب البيان، فإنه من المقرر أن يتم إقامة صلاة الجنازة
على والدة الأمير نايف، عصر غد الأربعاء في جامع الإمام تركي بن عبد الله بمدينة الرياض.