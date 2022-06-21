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الديوان الملكي السعودي يعلن حالة وفاة
الديوان الملكي السعودي يعلن حالة وفاة
توفيت اليوم والدة الأمير السعودي نايف بن ماجد آل سعود، وأصدر الديوان الملكي بيانا بذلك. 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T20:49+0000
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أخبار السعودية اليوم
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وصدر بيان الديوان الملكي، اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت صحيفة "اليوم" السعودية.وذكر البيان أن والدة الأمير نايف توفيت، اليوم، وحدد الموعد المقرر لصلاة الجنازة.وبحسب البيان، فإنه من المقرر أن يتم إقامة صلاة الجنازة على والدة الأمير نايف، عصر غد الأربعاء في جامع الإمام تركي بن عبد الله بمدينة الرياض.
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العالم العربي, أخبار السعودية اليوم

الديوان الملكي السعودي يعلن حالة وفاة

20:49 GMT 21.06.2022 (تم التحديث: 20:53 GMT 21.06.2022)
© AP Photo / Nariman El-Moftyمدينة الرياض، السعودية 9 مارس/ آذار 2018
مدينة الرياض، السعودية 9 مارس/ آذار 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2022
© AP Photo / Nariman El-Mofty
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توفيت اليوم والدة الأمير السعودي نايف بن ماجد آل سعود، وأصدر الديوان الملكي بيانا بذلك.
وصدر بيان الديوان الملكي، اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت صحيفة "اليوم" السعودية.
أمراء من العائلة المالكة بالسعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2022
وفاة أمير سعودي والديوان الملكي ينعيه
19 يونيو, 13:43 GMT
وذكر البيان أن والدة الأمير نايف توفيت، اليوم، وحدد الموعد المقرر لصلاة الجنازة.
وبحسب البيان، فإنه من المقرر أن يتم إقامة صلاة الجنازة على والدة الأمير نايف، عصر غد الأربعاء في جامع الإمام تركي بن عبد الله بمدينة الرياض.
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