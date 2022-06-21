الرئيس الفنلندي: نأمل في إحراز تقدم في المفاوضات مع تركيا حول انضمامنا لحلف الناتو
© Sputnik . Михаил Климентьевالرئيس الفنلندي ساولي نييستيو
© Sputnik . Михаил Климентьев
أعرب الرئيس الفنلندي، ساولي نينيستو، اليوم الثلاثاء، عن أمله بإحراز تقدم بالمحادثات الجارية مع تركيا بشأن انضمام هلسنكي إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وقال نينيستو خلال مؤتمر صحفي مع رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا: "فنلندا تواصل المحادثات مع تركيا حول الانضمام إلى الناتو ونأمل أن نحرز تقدما في تلك المفاوضات".
وأضاف نينيستو قائلا: "أرجح أنه من الصعب التوصل إلى اتفاق قبل قمة مدريد (قمة حلف الناتو)".
وأشار الرئيس الفنلندي إلى اعتقاده بعدم إمكانية إنهاء إجراءات انضمام بلاده إلى حلف الناتو بحلول شهر سبتمبر/أيلول المقبل.
وأضاف نينيستو قائلا: "أرجح أنه من الصعب التوصل إلى اتفاق قبل قمة مدريد (قمة حلف الناتو)".
وأشار الرئيس الفنلندي إلى اعتقاده بعدم إمكانية إنهاء إجراءات انضمام بلاده إلى حلف الناتو بحلول شهر سبتمبر/أيلول المقبل.
Pleasure to welcome President of the European Parliament @RobertaMetsola to Kultaranta. Good discussion on the war and its consequences, economy and energy. Agreed that we must stay resilient in our support to Ukraine. pic.twitter.com/hbWSwy7Dsj— Sauli Niinistö (@niinisto) June 21, 2022
وكانت صحيفة "فاينانشيال تايمز" قد ذكرت في وقت سابق اليوم، نقلا عن مصادر مطلعة على المحادثات، أن تركيا رفضت عرض "الناتو" بإجراء محادثات ثلاثية مع فنلندا والسويد، ولم يتم عقد اجتماع كان من المقرر مبدئيا عقده يوم الأربعاء.
وبحسب المصادر، قبل إجراء محادثات ثلاثية محتملة، طالبت أنقرة هلسنكي وستوكهولم بتقديم مقترحات محددة لإنهاء العلاقات مع حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.