عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220621/الرئيس-الفنلندي-نأمل-في-إحراز-تقدم-في-المفاوضات-مع-تركيا-حول-انضمامنا-لحلف-الناتو-1063947973.html
الرئيس الفنلندي: نأمل في إحراز تقدم في المفاوضات مع تركيا حول انضمامنا لحلف الناتو
الرئيس الفنلندي: نأمل في إحراز تقدم في المفاوضات مع تركيا حول انضمامنا لحلف الناتو
أعرب الرئيس الفنلندي، ساولي نينيستو، اليوم الثلاثاء، عن أمله بإحراز تقدم بالمحادثات الجارية مع تركيا بشأن انضمام هلسنكي إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو). 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T07:36+0000
2022-06-21T07:36+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/10/1062320261_0:0:2795:1572_1920x0_80_0_0_9a3d7fee1cdcb77031aea858069cbdeb.jpg
وقال نينيستو خلال مؤتمر صحفي مع رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا: "فنلندا تواصل المحادثات مع تركيا حول الانضمام إلى الناتو ونأمل أن نحرز تقدما في تلك المفاوضات".وأضاف نينيستو قائلا: "أرجح أنه من الصعب التوصل إلى اتفاق قبل قمة مدريد (قمة حلف الناتو)".وأشار الرئيس الفنلندي إلى اعتقاده بعدم إمكانية إنهاء إجراءات انضمام بلاده إلى حلف الناتو بحلول شهر سبتمبر/أيلول المقبل.وكانت صحيفة "فاينانشيال تايمز" قد ذكرت في وقت سابق اليوم، نقلا عن مصادر مطلعة على المحادثات، أن تركيا رفضت عرض "الناتو" بإجراء محادثات ثلاثية مع فنلندا والسويد، ولم يتم عقد اجتماع كان من المقرر مبدئيا عقده يوم الأربعاء.وبحسب المصادر، قبل إجراء محادثات ثلاثية محتملة، طالبت أنقرة هلسنكي وستوكهولم بتقديم مقترحات محددة لإنهاء العلاقات مع حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/10/1062320261_0:0:2519:1889_1920x0_80_0_0_d40a2674f71f277313d43009b2a58daa.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم

الرئيس الفنلندي: نأمل في إحراز تقدم في المفاوضات مع تركيا حول انضمامنا لحلف الناتو

07:36 GMT 21.06.2022
© Sputnik . Михаил Климентьевالرئيس الفنلندي ساولي نييستيو
الرئيس الفنلندي ساولي نييستيو - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2022
© Sputnik . Михаил Климентьев
تابعنا عبرTelegram
أعرب الرئيس الفنلندي، ساولي نينيستو، اليوم الثلاثاء، عن أمله بإحراز تقدم بالمحادثات الجارية مع تركيا بشأن انضمام هلسنكي إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وقال نينيستو خلال مؤتمر صحفي مع رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا: "فنلندا تواصل المحادثات مع تركيا حول الانضمام إلى الناتو ونأمل أن نحرز تقدما في تلك المفاوضات".

وأضاف نينيستو قائلا: "أرجح أنه من الصعب التوصل إلى اتفاق قبل قمة مدريد (قمة حلف الناتو)".

وأشار الرئيس الفنلندي إلى اعتقاده بعدم إمكانية إنهاء إجراءات انضمام بلاده إلى حلف الناتو بحلول شهر سبتمبر/أيلول المقبل.
وكانت صحيفة "فاينانشيال تايمز" قد ذكرت في وقت سابق اليوم، نقلا عن مصادر مطلعة على المحادثات، أن تركيا رفضت عرض "الناتو" بإجراء محادثات ثلاثية مع فنلندا والسويد، ولم يتم عقد اجتماع كان من المقرر مبدئيا عقده يوم الأربعاء.
وبحسب المصادر، قبل إجراء محادثات ثلاثية محتملة، طالبت أنقرة هلسنكي وستوكهولم بتقديم مقترحات محددة لإنهاء العلاقات مع حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس07:57 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала