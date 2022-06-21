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السعودية تتعهد بجلب استثمارات قيمتها 30 مليار دولار إلى مصر
السعودية تتعهد بجلب استثمارات قيمتها 30 مليار دولار إلى مصر
اتفقت السعودية على قيادة استثمارات بقيمة 30 مليار دولار في مصر مستقبلا، بعدما وقعت اليوم الثلاثاء، بالفعل، على صفقات تجارية واستثمارية تقدر بنحو 8 مليارات... 21.06.2022, سبوتنيك عربي
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وذكر البيان الختامي حول لقاء الأمير محمد بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن الجانبين اتفقا على تعزيز الشراكة الاقتصادية استثماريا وتجاريا و"نقلها إلى آفاق أوسع لترقى إلى متانة العلاقة التاريخية والاستراتيجية"، إلى جانب تحقيق التكامل بين الفرص المتاحة من خلال رؤيتي السعودية 2030 ومصر 2030.وأكد الجانبان عزمهما على زيادة وتيرة التعاون الاستثماري والتبادل التجاري وتحفيز الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين، وتضافر الجهود لخلق بيئة استثمارية خصبة ومحفزة تدعم عددا من القطاعات المستهدفة، حسبما نقلت وكالة "واس".ورحب الجانبان بما أُعلن عنه من صفقات واتفاقيات استثمارية وتجارية ضخمة بين القطاعين الخاصين في البلدين، والتي بلغت قيمتها 8 مليارات دولار (30 مليار ريال سعودي أو ما يقارب 145 مليار جنيه مصري). كما أعلن الجانب السعودي عزمه قيادة استثمارات في مصر تبلغ قيمتها 30 مليار دولار. وأكد الجانبان حرصهما على تعزيز الاستثمارات بين البلدين وتكثيف التواصل بين القطاع الخاص في البلدين لبحث الفرص الاستثمارية والتجارية وتسهيل أي صعوبات قد تواجهها.كما أعلن الجانبان في شأن التعاون بينهما في مجال توليد الطاقة المتجددة تنفيذ مشروع للطاقة الكهربائية بقدرة 10 جيجاواط من خلال شركة "أكواباور".
https://arabic.sputniknews.com/20220621/مصر-والسعودية-تؤكدان-ضرورة-دعم-الجهود-الدولية-للحيلولة-دون-امتلاك-إيران-سلاح-نووي-1064007343.html
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أخبار مصر الآن, أخبار السعودية اليوم, اقتصاد

السعودية تتعهد بجلب استثمارات قيمتها 30 مليار دولار إلى مصر

19:08 GMT 21.06.2022
© Sputnik . Egyptian presidencyعبد الفتاح السيسي و محمد بن سلمان
عبد الفتاح السيسي و محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2022
© Sputnik . Egyptian presidency
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اتفقت السعودية على قيادة استثمارات بقيمة 30 مليار دولار في مصر مستقبلا، بعدما وقعت اليوم الثلاثاء، بالفعل، على صفقات تجارية واستثمارية تقدر بنحو 8 مليارات دولار، على خلفية زيارة ولي العهد محمد بن سلمان إلى القاهرة.
وذكر البيان الختامي حول لقاء الأمير محمد بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن الجانبين اتفقا على تعزيز الشراكة الاقتصادية استثماريا وتجاريا و"نقلها إلى آفاق أوسع لترقى إلى متانة العلاقة التاريخية والاستراتيجية"، إلى جانب تحقيق التكامل بين الفرص المتاحة من خلال رؤيتي السعودية 2030 ومصر 2030.
وأكد الجانبان عزمهما على زيادة وتيرة التعاون الاستثماري والتبادل التجاري وتحفيز الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين، وتضافر الجهود لخلق بيئة استثمارية خصبة ومحفزة تدعم عددا من القطاعات المستهدفة، حسبما نقلت وكالة "واس".
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في وداع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2022
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18:06 GMT
ورحب الجانبان بما أُعلن عنه من صفقات واتفاقيات استثمارية وتجارية ضخمة بين القطاعين الخاصين في البلدين، والتي بلغت قيمتها 8 مليارات دولار (30 مليار ريال سعودي أو ما يقارب 145 مليار جنيه مصري). كما أعلن الجانب السعودي عزمه قيادة استثمارات في مصر تبلغ قيمتها 30 مليار دولار.
وأكد الجانبان حرصهما على تعزيز الاستثمارات بين البلدين وتكثيف التواصل بين القطاع الخاص في البلدين لبحث الفرص الاستثمارية والتجارية وتسهيل أي صعوبات قد تواجهها.
كما أعلن الجانبان في شأن التعاون بينهما في مجال توليد الطاقة المتجددة تنفيذ مشروع للطاقة الكهربائية بقدرة 10 جيجاواط من خلال شركة "أكواباور".
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