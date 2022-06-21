https://arabic.sputniknews.com/20220621/السفير-السعودي-لدى-الأردن-يعلق-على-أهمية-زيارة-ابن-سلمان-1063985427.html

السفير السعودي لدى الأردن يعلق على أهمية زيارة ابن سلمان

السفير السعودي لدى الأردن يعلق على أهمية زيارة ابن سلمان

أشار السفير السعودي لدى الأردن، نايف بن بندر السديري، إلى أن زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي،... 21.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-21T12:30+0000

2022-06-21T12:30+0000

2022-06-21T12:30+0000

العالم العربي

السعودية

ولي العهد محمد بن سلمان

أخبار الأردن

ملك الأردن عبدالله الثاني

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وقال السديري، أن "زيارة سمو ولي العهد للأردن ولقاءه بجلالة الملك عبدالله الثاني تأتي ترسيخا لعلاقات التعاون والتنسيق في كافة المجالات بين البلدين، فضلا عن كونها دلالة لتحقيق التطلعات وتلبية الطموحات الشعبية والارتقاء بكافة أوجه العلاقات القائمة بين البلدين، وعزمهما على رفع وتيرة التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال تحفيز القطاعين الحكومي والخاص للوصول إلى تبادلات تجارية واستثمارية نوعية تحقق طموحات الشعبين".وأوضح السديري أن "زيارة سمو ولي العهد تعكس أيضا ما يملكه البلدان من إمكانات وتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، ورؤية التحديث الاقتصادي المنبثقة عن مخرجات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية التي عقدت في الديوان الملكي الهاشمي الأردني بتوجيهات ملكية". وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا".وتابع السديري أن "الزيارة في غاية الأهمية خاصة أنها ستعمل على نقل العلاقات السعودية الأردنية نقلة نوعية وإلى مرحلة جديدة مزدهرة ومتقدمة تنعكس على البلدين وتطلعات شعبيهما، وتعمل على مزيد من التقارب والتعاون والتكامل والانسجام في كافة الملفات المشتركة".من جانبه قال رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، قال "إن زيارة ولي العهد السعودي تأتي في إطار العمل على تعزيز العلاقات الأردنية السعودية بمختلف المجالات، وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين وقضايا أمتنا العربية. بحسب ما نقله موقع "المملكة".وأضاف الفايز، أن الزيارة تحمل أهمية "بالغة"، فهي تأتي في ظروف استثنائية تمر بها المنطقة، ومن شأنها بحث مجمل القضايا الإقليمية وتنسيق الرؤى والمواقف بخصوصها، إضافة إلى بحث سبل البناء على العلاقات الأخوية وتعزيزها وتطويرها، بمختلف المجالات وخاصة الاقتصادية والاستثمارية."نعتز بالمستوى الرفيع الذي وصلت إليه العلاقات بين الأردن والسعودية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود"، وفقا للفايز.وتابع: "العلاقات تنطلق من ثوابت واستراتيجيات، وتعزز مفهوم الأمن المشترك ووحدة المصير"، مؤكدا أن الأردن يعد السعودية عمقا استراتيجيا له، كما تعد السعودية الأردن عمقها الاستراتيجي.وأشاد الفايز بمواقف السعودية بقيادة الملك سلمان الداعمة للأردن لتمكينه من مواجهة الصعوبات التي يمر بها جراء الأوضاع المحيطة به.وبين، أن زيارة ولي العهد السعودي للأردن تأتي أيضا لتوحيد الجهود الثنائية والعمل معا لمواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الأمة العربية والأمن الغذائي العربي.ويبحث ولي العهد السعودي، تعزيز العلاقات التي تربط البلدين، وسبل توسيع التعاون في المجالات كافة، إضافة إلى المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وشهد البلدان، في الآونة الأخيرة، زيارات رسمية متبادلة لكبار المسؤولين، ووقعت اتفاقيات ثنائية عدة، فيما يشهد الأردن زيارة العديد من قادة دول المنطقة، لبحث التعاون المشترك والأحداث المستجدة على الساحتين العربية والإقليمية.

https://arabic.sputniknews.com/20220618/مصدر-لـسبوتنيك-ولي-العهد-السعودي-يزور-الأردن-الثلاثاء-المقبل-1063826195.html

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العالم العربي, السعودية, ولي العهد محمد بن سلمان, أخبار الأردن, ملك الأردن عبدالله الثاني