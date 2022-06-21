https://arabic.sputniknews.com/20220621/السلطات-الروسية-تعتقل-مشتبها-به-قدم-مساعدات-مالية-لمسلحي-داعش-في-سوريا--1063960426.html
السلطات الروسية تعتقل مشتبها به قدم مساعدات مالية لمسلحي "داعش" في سوريا
السلطات الروسية تعتقل مشتبها به قدم مساعدات مالية لمسلحي "داعش" في سوريا
كشفت لجنة التحقيق التابعة للسلطات الأمنية في مدينة قباردينو بلقاريا، اليوم الثلاثاء، عن مشتبه به قام بتحويل نحو 4 آلاف دولار كدعم لمسلحين في سوريا. 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T09:41+0000
2022-06-21T09:41+0000
2022-06-21T09:41+0000
روسيا
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وأصدرت اللجنة بيانا رسميا جاء فيه: "في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول 2013، قام المشتبه به مواليد عام 1992 بتحويل أموال لتمويل جرائم ذات طبيعة إرهابية، حيث قام بتحويل 250 ألف روبل ( نحو 4 آلاف دولار) إلى اثنين من معارفه من أجل شراء أسلحة ومعدات".وأضاف البيان: "المساعدات المالية كانت موجهة لتنظيم إرهابي في سوريا وهو تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة) على الأراضي السورية".وقد رُفعت دعوى جنائية ضد الرجل بموجب المادة "المساعدة في الأنشطة الإرهابية" من القانون الجنائي الروسي، والتي تنص عقوبتها على السجن لمدة تصل إلى 15 عاما.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
السلطات الروسية تعتقل مشتبها به قدم مساعدات مالية لمسلحي "داعش" في سوريا
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كشفت لجنة التحقيق التابعة للسلطات الأمنية في مدينة قباردينو بلقاريا، اليوم الثلاثاء، عن مشتبه به قام بتحويل نحو 4 آلاف دولار كدعم لمسلحين في سوريا.
وأصدرت اللجنة بيانا رسميا جاء فيه
: "في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول 2013، قام المشتبه به مواليد عام 1992 بتحويل أموال لتمويل جرائم ذات طبيعة إرهابية، حيث قام بتحويل 250 ألف روبل ( نحو 4 آلاف دولار) إلى اثنين من معارفه من أجل شراء أسلحة ومعدات".
وأضاف البيان: "المساعدات المالية كانت موجهة لتنظيم إرهابي في سوريا وهو تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة) على الأراضي السورية".
وقد رُفعت دعوى جنائية ضد الرجل بموجب المادة "المساعدة في الأنشطة الإرهابية" من القانون الجنائي الروسي، والتي تنص عقوبتها على السجن لمدة تصل إلى 15 عاما.