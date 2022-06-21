https://arabic.sputniknews.com/20220621/السلطات-من-المقرر-إجراء-استفتاء-في-منطقة-خيرسون-للانضمام-لروسيا-خلال-الخريف-1063943434.html

السلطات: من المقرر إجراء استفتاء في منطقة خيرسون للانضمام لروسيا خلال الخريف

السلطات: من المقرر إجراء استفتاء في منطقة خيرسون للانضمام لروسيا خلال الخريف

قال نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية لمنطقة خيرسون، كيريل ستريموسوف، إنه من المقرر إجراء استفتاء على دخول منطقة خيرسون إلى روسيا هذا الخريف. 21.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-21T01:08+0000

2022-06-21T01:08+0000

2022-06-21T01:08+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

أخبار أوكرانيا

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وأضاف ستريموسوف، "سيجري الاستفتاء هذا العام. ومن المقرر أن يتم ذلك في الخريف".ووفقا له، لم يتم بعد تحديد تواريخ دقيقة في هذا الشأن.وأشار إلى أنه بالتوازي مع التحضير للاستفتاء في المنطقة، يجري العمل على تحقيق الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية، إذ شرعت الشركات في العمل وكذلك النظام المصرفي، كما دفعت الرواتب والمزايا الاجتماعية والمعاشات التقاعدية بالروبل.وخلال العملية العسكرية الخاصة، سيطر الجيش الروسي على مقاطعة خيرسون وجزر مطلة على ساحل بحر آزوف لمقاطعة زابوروجيه في جنوب أوكرانيا، وقد تم تشكيل إدارات مدنية - عسكرية في هذه المناطق، وبدأت القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية الروسية في البث، وأعيدت العلاقات التجارية مع شبه جزيرة القرم. وأعلنت المناطق عن خطط للانضمام إلى روسيا الاتحادية.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا، على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.

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