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السيسي ومحمد بن سلمان يؤكدان على أهمية قمة جدة في السعودية بحضور بايدن
السيسي ومحمد بن سلمان يؤكدان على أهمية قمة جدة في السعودية بحضور بايدن
أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، على أهمية قمة جدة المرتقبة التي تستضيفها السعودية الشهر المقبل،... 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T16:03+0000
2022-06-21T16:03+0000
ولي العهد محمد بن سلمان
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مصر
السعودية
العالم العربي
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جاء ذلك خلال لقاء ثنائي جمع بين السيسي ومحمد بن سلمان في قصر الاتحادية بالعاصمة المصرية القاهرة، وفقا لبوابة "الأهرام" المصرية. وسيحضر بايدن قمة جدة المنعقدة في شهر يوليو/ تموز المقبل، ضمن أول زيارة يقوم بها إلى المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط.وشدد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، خلال لقائه مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على "أهمية استمرار التنسيق والتشاور مع مصر للتصدي لما تواجهه الأمة العربية من تحديات وأزمات والوقوف أمام التدخلات في الشئون الداخلية للدول العربية على نحو يستهدف زعزعة أمن المنطقة وشعوبها"، وفقا لوسائل إعلام مصرية.وأكد ابن سلمان أن "زيارته الحالية إلى مصر تأتي تعزيزا لمسيرة العلاقات المتميزة بين البلدين، واستمرار وتيرة التشاور والتنسيق بين مصر والسعودية حول القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك".من ناحيته، شدد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لولي العهد السعودي على "التزام مصر بموقفها الثابت تجاه أمن الخليج كامتداد للأمن القومي المصري ورفض أية ممارسات تسعى إلى زعزعة استقراره".وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة، مساء أمس الاثنين، ضمن جولة تتضمن زيارة إلى المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية تركيا، وفقا لبيان من الديوان الملكي السعودي.
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ولي العهد محمد بن سلمان, الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, السعودية, العالم العربي

السيسي ومحمد بن سلمان يؤكدان على أهمية قمة جدة في السعودية بحضور بايدن

16:03 GMT 21.06.2022
© AFP 2022 / -الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يستقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، القاهرة، 20 يونيو/ حزيران 2022
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يستقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، القاهرة، 20 يونيو/ حزيران 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2022
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يستقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، القاهرة، 20 يونيو/ حزيران 2022
© AFP 2022 / -
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أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، على أهمية قمة جدة المرتقبة التي تستضيفها السعودية الشهر المقبل، وتجمعها بقادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق وأمريكا.
جاء ذلك خلال لقاء ثنائي جمع بين السيسي ومحمد بن سلمان في قصر الاتحادية بالعاصمة المصرية القاهرة، وفقا لبوابة "الأهرام" المصرية.
وسيحضر بايدن قمة جدة المنعقدة في شهر يوليو/ تموز المقبل، ضمن أول زيارة يقوم بها إلى المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط.
وشدد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، خلال لقائه مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على "أهمية استمرار التنسيق والتشاور مع مصر للتصدي لما تواجهه الأمة العربية من تحديات وأزمات والوقوف أمام التدخلات في الشئون الداخلية للدول العربية على نحو يستهدف زعزعة أمن المنطقة وشعوبها"، وفقا لوسائل إعلام مصرية.
وأكد ابن سلمان أن "زيارته الحالية إلى مصر تأتي تعزيزا لمسيرة العلاقات المتميزة بين البلدين، واستمرار وتيرة التشاور والتنسيق بين مصر والسعودية حول القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك".
من ناحيته، شدد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لولي العهد السعودي على "التزام مصر بموقفها الثابت تجاه أمن الخليج كامتداد للأمن القومي المصري ورفض أية ممارسات تسعى إلى زعزعة استقراره".
وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة، مساء أمس الاثنين، ضمن جولة تتضمن زيارة إلى المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية تركيا، وفقا لبيان من الديوان الملكي السعودي.
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