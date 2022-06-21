https://arabic.sputniknews.com/20220621/الطبوبي-رؤيتنا-الاقتصادية-والاجتماعية-جاهزة-ولا-نخشى-الإعلان-عن-موقفنا-من-الاستفتاء-1063990575.html

الطبوبي: رؤيتنا الاقتصادية والاجتماعية "جاهزة" ولا نخشى الإعلان عن موقفنا من الاستفتاء

الطبوبي: رؤيتنا الاقتصادية والاجتماعية "جاهزة" ولا نخشى الإعلان عن موقفنا من الاستفتاء

قال الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية) نور الدين الطبوبي، اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد بصدد عرض رؤيته الاقتصادية والاجتماعية، والتي تختلف عن... 21.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-21T13:41+0000

2022-06-21T13:41+0000

2022-06-21T13:41+0000

أخبار تونس اليوم

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جاء ذلك على هامش افتتاح المؤتمر الجهوي للشغل بالقيروان وسط البلاد، وفق إذاعة "شمس إف إم" المحلية.وقال الطبوبي: "رؤية الاتحاد للإصلاحات تختلف عن رؤية الحكومة"، مضيفا أن رؤيتهم "الاقتصادية والاجتماعية جاهزة وسيتم تنظيم ندوة صحفية لعرضها خلال أيام".وأوضح أنه سيتم تنظيم منتدى بعد غد الخميس يقدم خلاله الاتحاد رؤيته للإصلاحات السياسية بحضور شخصيات وطنية ومكونات المجتمع المدني.وشدد الطبوبي على أن الاتحاد التونسي للشغل لن يتوقف عند الإضراب العام في القطاع العمومي، و"سيواصل النضال إلا إذا وجد الحلول اللازمة بخصوص مطالبه".والخميس الماضي، نفذ الاتحاد إضرابا عاما بمشاركة 159 مؤسسة عمومية، للمطالبة بتحسين أجور الموظفين وتعزيز قدرتهم الشرائية.وفيما يتعلق بموقف اتحاد الشغل من الاستفتاء على الدستور الجديد المقرر تنظيمه يوم 25 يوليو/تموز القادم، أكد الطبوبي أن "الموقف تُعبر عنه مؤسسات الاتحاد العام التونسي للشغل وذلك بعد الاطلاع على مسودة الدستور الجديد".وأكد على أن الاتحاد "لا يخشى لومة لائم في الإعلان عن موقفه من الاستفتاء".وأمس الإثنين، تسلم الرئيس التونسي قيس سعيد مشروع الدستور الجديد من رئيس "الهيئة الاستشارية من أجل جمهورية جديدة" بتونس (المكلفة بصياغة الدستور) الصادق بلعيد.وكانت جلسات "الحوار الوطني" الذي دعا إليه الرئيس التونسي قد انطلقت في مطلع الشهر الجاري وسط مقاطعة واسعة من قوى سياسية ونقابية تمهيدا لتنظيم استفتاء على دستور جديد بهدف الخروج من الأزمة السياسية التي تعاني منها البلاد منذ نحو العام.وفي 25 يوليو 2021، أعلن قيس سعيد إجراءات استثنائية شملت تجميد البرلمان وإقالة الحكومة وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية ما اعتبره مناهضون له "انقلابا".

https://arabic.sputniknews.com/20220621/الغنوشي-يدعو-التونسيين-إلى-مقاطعة-الاستفتاء-على-الدستور-الجديد-ويؤكد-أن-الانقلاب-ينحسر-فيديو-1063945176.html

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