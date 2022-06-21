https://arabic.sputniknews.com/20220621/القضاء-الكويتي-تأجيل-محاكمة-المتهمين-في-قضية-تمويل-حزب-الله-إلى-سبتمبر-1063986191.html
القضاء الكويتي: تأجيل محاكمة المتهمين في قضية تمويل "حزب الله" إلى سبتمبر
القضاء الكويتي: تأجيل محاكمة المتهمين في قضية تمويل "حزب الله" إلى سبتمبر
قررت محكمة الجنايات في الكويت، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة المتهمين في قضية تمويل "حزب الله" اللبناني إلى جلسة 6 سبتمبر/ أيلول المقبل. 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T12:32+0000
2022-06-21T12:32+0000
2022-06-21T12:32+0000
أخبار الكويت اليوم
أخبار حزب الله
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104278/34/1042783474_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_82b0141d0c5933aa97b36494cf3923f7.jpg
وكانت المحكمة أجلت القضية في 31 مايو/ ايار الماضي إلى جلسة اليوم، للتصوير وفض الأحراز، ورفضت طلبات رفع منع السفر عن المتهمين، وفقا لصحيفة "القبس" الكويتية.وكانت النيابة العامة الكويتية قررت، في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حبس 18 متهما في قضية تبرعات "حزب الله" اللبناني على ذمة التحقيقات.وقالت صحيفة "الراي" الكويتية إن النيابة أحالت 18 متهما في قضية تبرعات شبكة "حزب الله" إلى السجن المركزي، حيث قررت حبسهم 21 يوما على ذمة التحقيق، على أن يتم عرضهم على قاضي تجديد الحبس.وكان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، قد حدد في سبتمبر/ أيلول الماضي، أعضاء، بينهم حاملون للجنسية الكويتية، في شبكة دولية تعمل لدعم "حزب الله" و"فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني.واتهمت وزارة الخزانة الأمريكية حزب الله وفيلق القدس بمواصلة استغلال النظام المالي الدولي لتمويل الأنشطة الإرهابية، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة لن تتردد في اتخاذ إجراءات من شأنها تعطيل الشبكات التي تقدم الدعم المالي لـ"حزب الله" وفيلق القدس.
https://arabic.sputniknews.com/20211202/الشرطة-الكويتية-تضبط-5-متهمين-جدد-في-قضية-تمويل-حزب-الله-1053483426.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104278/34/1042783474_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4d1992a9c0988596eaff3c54490a742e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الكويت اليوم, أخبار حزب الله, العالم العربي
القضاء الكويتي: تأجيل محاكمة المتهمين في قضية تمويل "حزب الله" إلى سبتمبر
تابعنا عبر
قررت محكمة الجنايات في الكويت، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة المتهمين في قضية تمويل "حزب الله" اللبناني إلى جلسة 6 سبتمبر/ أيلول المقبل.
وكانت المحكمة أجلت القضية في 31 مايو/ ايار الماضي إلى جلسة اليوم، للتصوير وفض الأحراز، ورفضت طلبات رفع منع السفر عن المتهمين، وفقا لصحيفة "القبس"
الكويتية.
وكانت النيابة العامة الكويتية قررت، في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حبس 18 متهما
في قضية تبرعات "حزب الله" اللبناني على ذمة التحقيقات.
وقالت صحيفة "الراي"
الكويتية إن النيابة أحالت 18 متهما في قضية تبرعات شبكة "حزب الله" إلى السجن المركزي، حيث قررت حبسهم 21 يوما على ذمة التحقيق، على أن يتم عرضهم على قاضي تجديد الحبس.
وكان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، قد حدد في سبتمبر/ أيلول الماضي، أعضاء، بينهم حاملون للجنسية الكويتية، في شبكة دولية تعمل لدعم "حزب الله" و"فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني.
واتهمت وزارة الخزانة الأمريكية حزب الله
وفيلق القدس بمواصلة استغلال النظام المالي الدولي لتمويل الأنشطة الإرهابية، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة لن تتردد في اتخاذ إجراءات من شأنها تعطيل الشبكات التي تقدم الدعم المالي لـ"حزب الله" وفيلق القدس.