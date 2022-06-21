https://arabic.sputniknews.com/20220621/القوات-الأوكرانية-في-آزوت-ترفع-الأعلام-البيضاء-1063987055.html
القوات الأوكرانية في "آزوت" ترفع الأعلام البيضاء
القوات الأوكرانية في "آزوت" ترفع الأعلام البيضاء
نناقش في هذه الحلقة: مقاتلو "آزوت" يرفعون الأعلام البيضاء؛ احتجاجات في بروكسل وتعطيل لحركة المطار؛ لبنان يوقع اتفاق استيراد الغاز من مصر؛ محمد بن سلمان يوقع... 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T12:38+0000
2022-06-21T12:38+0000
2022-06-21T12:39+0000
راديو
بلا قيود
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القوات الأوكرانية في "آزوت" ترفع الأعلام البيضاء
القوات الأوكرانية في "آزوت" ترفع الأعلام البيضاء
أعلن مقدم الشرطة الشعبية لجمهورية لوغانسك، أندريه ماروتشكو، أن المقاتلين الأوكرانيين في مصنع "آزوت" بدؤوا في بعض المناطق بالتفاوض ورفع الأعلام البيضاء.حول هذا الموضوع، قال الكاتب والمحلل السياسي، أدوارد باغيروف، لـ "سبوتنيك":ابن سلمان من مصر إلى الأردن وتركياقال خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، إنه سيتم توقيع 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم بأكثر من 8 مليارات دولار مع مصر وذلك خلال زيارة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان الحالية لمصر.حول أهمية هذه الزيارة قال المحلل السياسي، أحمد العناني لـ "بلا قيود":التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
راديو, بلا قيود, аудио
القوات الأوكرانية في "آزوت" ترفع الأعلام البيضاء
12:38 GMT 21.06.2022 (تم التحديث: 12:39 GMT 21.06.2022) تابعنا عبر
نناقش في هذه الحلقة: مقاتلو "آزوت" يرفعون الأعلام البيضاء؛ احتجاجات في بروكسل وتعطيل لحركة المطار؛ لبنان يوقع اتفاق استيراد الغاز من مصر؛ محمد بن سلمان يوقع العديد من الاتفاقيات خلال زيارة رسمية لمصر.
أعلن مقدم الشرطة الشعبية لجمهورية لوغانسك، أندريه ماروتشكو، أن المقاتلين الأوكرانيين في مصنع "آزوت" بدؤوا في بعض المناطق بالتفاوض ورفع الأعلام البيضاء.
حول هذا الموضوع، قال الكاتب والمحلل السياسي، أدوارد باغيروف، لـ "سبوتنيك
":
"من الطبيعي أن يحدث ذلك لأن الناس يريدون العيش، لا سيما وأن الأسلحة التي ترسلها أوروبا والولايات المتحدة وحلف الناتو لا تصل إليهم، تشير التقارير إلى أن 90% من هذه الأسلحة دمرت بالصواريخ الروسية التي تم قصفها جوا أثناء وجودها في المستودعات أو على طرق الإمداد أي قبل أن تصل إلى وجهتها، لديك بالفعل خياران لا ثالث لهما، إما أن ترفع الراية البيضاء وتستسلم أو أن تموت، الحرب تحتاج إلى تحديد موقفك، لدينا قائد أعلى أعطى تعليمات واضحة بعدم المساس بالسكان المدنيين والبنية التحتية للأحياء التي يقطنوها، لكن للأسف المسلحون الأوكرانيون يختبؤون في كل مرة خلف المدنيين ويتخذونهم كدروع بشرية، وهذا ما يؤخر القضاء عليهم، وإلا لكانت روسيا صفتهم منذ فترة طويلة، هم ولمدة ثماني سنوات كانوا يهاجمون مواطنيهم".
ابن سلمان من مصر إلى الأردن وتركيا
قال خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، إنه سيتم توقيع 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم بأكثر من 8 مليارات دولار مع مصر وذلك خلال زيارة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان الحالية لمصر.
حول أهمية هذه الزيارة قال المحلل السياسي، أحمد العناني لـ "بلا قيود
":
"هذه الزيارة مهمة جدا، وجاءت لتؤكد العلاقة المتينة بين القاهرة والرياض، لأن مصر حليف قوي للسعودية، كما أنها جاءت لبحث موضوع إمدادت الغاز في ظل الأزمة في أوكرانيا، وأيضا تطبيع العلاقات مع تركيا، إضافة إلى الحد من نفوذ إيران".
التفاصيل في الملف الصوتي...