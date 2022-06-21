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https://arabic.sputniknews.com/20220621/الكاظمي-نرفض-التشكيك-في-أجهزتنا-الأمنية-1064015576.html
الكاظمي: نرفض التشكيك في أجهزتنا الأمنية
الكاظمي: نرفض التشكيك في أجهزتنا الأمنية
عبر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، عن رفضه للتشكيك في الأجهزة الأمنية. 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T21:55+0000
2022-06-21T21:56+0000
أخبار العراق اليوم
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جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمجلس.وقال رئيس الوزراء العراقي: "للأسف نسمع أصواتا تشكك بأجهزتنا الأمنية، وتتهمها باتهامات مسيئة".واعتبر أنه من المؤسف أن يكون هناك من يقدم الدماء من أجل العراق، بينما يكون هناك من يشكك في هذه التضحيات.وعبر عن أمله في أن يتوحد العراقيين في هذا الوقت الحساس من أجل العراق ومن أجل تحقيق عملية إصلاح حقيقية في نظاما السياسي والاقتصادي للبلاد.وأشار إلى أن حكومته واجهت شتى الاتهامات خلال عامين، "وتحملناها من أجل العراقيين، وتحملنا المسؤولية جميعا كرئيس وزراء ووزراء".
https://arabic.sputniknews.com/20220621/العراق-تحذيرات-من-تفشي-الكوليرا-في-عموم-البلاد-1063955765.html
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أخبار العراق اليوم

الكاظمي: نرفض التشكيك في أجهزتنا الأمنية

21:55 GMT 21.06.2022 (تم التحديث: 21:56 GMT 21.06.2022)
© REUTERS / IRAQI PM MEDIA OFFICEرئيس وزراء العراقي مصطفى الكاظمي في "قمة بغداد"، العراق 28 أغسطس 2021
رئيس وزراء العراقي مصطفى الكاظمي في قمة بغداد، العراق 28 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2022
© REUTERS / IRAQI PM MEDIA OFFICE
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عبر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، عن رفضه للتشكيك في الأجهزة الأمنية.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمجلس.
علم العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2022
العراق... تحذيرات من تفشي الكوليرا في عموم البلاد
09:04 GMT
وقال رئيس الوزراء العراقي: "للأسف نسمع أصواتا تشكك بأجهزتنا الأمنية، وتتهمها باتهامات مسيئة".
واعتبر أنه من المؤسف أن يكون هناك من يقدم الدماء من أجل العراق، بينما يكون هناك من يشكك في هذه التضحيات.
وعبر عن أمله في أن يتوحد العراقيين في هذا الوقت الحساس من أجل العراق ومن أجل تحقيق عملية إصلاح حقيقية في نظاما السياسي والاقتصادي للبلاد.
وأشار إلى أن حكومته واجهت شتى الاتهامات خلال عامين، "وتحملناها من أجل العراقيين، وتحملنا المسؤولية جميعا كرئيس وزراء ووزراء".
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