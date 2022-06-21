https://arabic.sputniknews.com/20220621/الكويت-إضافة-علاوة-حرب-بقيمة-30-دولارا-على-أسعار-النفط-1063998695.html

الكويت: إضافة علاوة حرب بقيمة 30 دولارا على أسعار النفط

الكويت: إضافة علاوة حرب بقيمة 30 دولارا على أسعار النفط

قال الرئيس التنفيذي لشركة النفط الحكومية الكويتية إنه تم تضمين 30 دولارا للبرميل في تكلفة النفط كـ "علاوة حرب". 21.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-21T15:32+0000

2022-06-21T15:32+0000

2022-06-21T15:32+0000

العالم العربي

أخبار الكويت اليوم

سوق النفط

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/03/1049456697_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_7e461b0bd69981707e00338914313f0c.jpg

وقال نواف الصباح لتلفزيون بلومبرغ على هامش منتدى قطر الاقتصادي اليوم الثلاثاء "هناك علاوة حرب بنحو 30 دولارا سضاف على سعر البرميل في الوقت الحالي"، مشيرا إلى أن ذلك يعد مؤشرا صغيرا على انهيار الطلب في أسواق النفط بسبب ارتفاع الأسعار، على الرغم من تباطؤ النمو.كما قال الرئيس التنفيذي لشركة البترول الكويتية إن المشترين الأوروبيين يطالبون من الكويت بزيادة إنتاج النفط المكرر، بشكل جزئي لبدء تشغيل مصفاة "الزور" بالكامل"، وفقا لوكالة "بلومبيرغ".وأوضح "نتلقى المزيد من المكالمات المتعلقة بالمنتجات"، مضيفا "بحلول نهاية العام، سيكون لدينا حوالي 615 ألف برميل من النفط يوميا يتم تحويلها في الغالب إلى وقود ديزل وزيت وقود منخفض الكبريت".وارتفعت أسعار النفط بنسبة 50% تقريبا هذا العام إلى حوالي 110 دولارات للبرميل، ويرجع ذلك أساسا إلى تداعيات الحرب في أوكرانيا، الأمر الذي زاد من الضغط على أسواق النفط العالمية التي تكافح لزيادة الإنتاج بسرعة كافية للتعامل مع اقتصادات الدول التي تتعافى من الوباء، بحسب الوكالة.وكان أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، قد افتتح اليوم منتدى قطر الاقتصادي 2022 بالتعاون مع بلومبيرغ تحت شعار "تحقيق المساواة في معادلة التعافي الاقتصادي العالمي"، حيث تستضيف الدوحة النسخة الثانية للمنتدى والذي ستسمر فعالياته لثلاثة أيام، وذلك بمشاركة عدد من رؤساء وقادة الدول والشخصيات الرسمية وكبار المسؤولين، وصُناع القرار، وأكثر من 500 من قادة الأعمال حول العالم، ويستقطب المنتدى أكثر من 75 متحدثا رئيسيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220621/قطر-لا-نهتم--بالاستثمار-في-العملات-المشفرة-بل-في-استكشاف-بلوك-تشين-1063996939.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي, أخبار الكويت اليوم, سوق النفط