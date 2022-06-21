https://arabic.sputniknews.com/20220621/المحجوب-لـسبوتنيك-بناء-الثقة-بين-أعضاء-اللجنة-العسكرية-يترتب-عليه-خطوات-عملية-لإخراج-المرتزقة-1064002208.html

المحجوب لـ"سبوتنيك": بناء الثقة بين أعضاء "اللجنة العسكرية" يترتب عليه خطوات عملية لإخراج المرتزقة

المحجوب لـ"سبوتنيك": بناء الثقة بين أعضاء "اللجنة العسكرية" يترتب عليه خطوات عملية لإخراج المرتزقة

قال اللواء خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، إن الاجتماع الأخير للجنة العسكرية "5+5" ركز على بناء الثقة. 21.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-21T16:50+0000

2022-06-21T16:50+0000

2022-06-21T16:50+0000

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وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن بناء الثقة بين الجانبين يترتب عليه خطوات عملية في خطة مغادرة المرتزقة، إذ اتفق اللجنة على وضع الترتيبات الخاصة بسحب سلاح المليشيات ودمجهم بشكل فردي في المؤسسة العسكرية، وكذلك فيما يتعلق بضرورة مغادرة المرتزقة، خاصة بعد أن كانت هناك تخوفات في البداية.وأوضح أن اللجنة أكدت على عدم العودة للحرب مرة أخرى والعمل على السير نحو الأمام بشأن الترتيبات الخاصة بما اتفق عليه ووضع الجدول الزمني لكافة الخطوات، والتنسيق مع البعثة الأممية من أجل المشاركة في عمليات خروج المرتزقة وسحب سلاح المليشيات.وأنهت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5" اجتماعاتها في العاصمة المصرية القاهرة، الأحد الماضي، بحضور الفريق أول ركن محمد الحداد، رئيس أركان المنطقة الغربية، والفريق عبد الرزاق الناظوري، رئيس أركان القوات المسلحة الليبية.واختتمت اللجنة العسكرية الليبية اجتماعاتها في القاهرة بعد مشاورات استمرت لأيام شدد خلالها الأعضاء على التمسك بوقف إطلاق النار في البلاد.وشددت اللجنة على ضرورة خروج القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب من البلادواتفق المجتمعون في القاهرة على عدة ملفات من بينها توحيد المؤسسة العسكرية، لبناء جيش قوي بعيداً عن كل التجاذبات السياسية من خلال تشكيل لجان مشتركة لهذا الغرض.

https://arabic.sputniknews.com/20220315/اللواء-خالد-المحجوب-قضية-الجيش-الليبي-هي-الحفاظ-على-سيادة-الدولة-ولا-نتدخل-في-السياسة-1059934968.html

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