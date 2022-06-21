https://arabic.sputniknews.com/20220621/المشاركة-الأولى-لإسرائيل-في-مناورات-الأسد-الأفريقي-بالمغرب-1063979463.html
المشاركة الأولى لإسرائيل في مناورات "الأسد الأفريقي" بالمغرب
المشاركة الأولى لإسرائيل في مناورات "الأسد الأفريقي" بالمغرب
أكدت مصادر إعلامية فرنسية، مشاركة إسرائيل لأول مرة إلى جانب 15 دولة أخرى في تدريبات "الأسد الأفريقي 2022"، التي انطلقت أمس الاثنين في المغرب تحت قيادة الولايات... 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T11:56+0000
2022-06-21T11:56+0000
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وقالت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن القيادة العسكرية الأميركية لأفريقيا (أفريكوم)، إن هذه التدريبات ستكون على أرض المغرب إضافة إلى تونس والسنغال وغانا، وستستمر حتى 30 يونيو/حزيران، وفقا لموقع "بوابة أفريقيا الإخبارية".ويشارك في المناورات أكثر من 7 آلاف جندي من عشر دول، كالبرازيل وتشاد وفرنسا والمملكة المتحدة، كما سيتم الإشراف على الحدث من قبل مراقبين عسكريين من حلف شمال الأطلسي (ناتو) إلى جانب 15 "بلدا شريكا"، بينهم إسرائيل التي تحضر للمرة الأولى.وأوضحت القيادة العسكرية في بيان أن هذه التدريبات تهدف إلى "تقوية قدراتنا الدفاعية المشتركة في مواجهة التهديدات العابرة للبلدان والمنظمات المتطرفة العنيفة".
https://arabic.sputniknews.com/20220621/استطلاع-رأي-من-يشكل-الحكومة-حال-أجريت-انتخابات-في-إسرائيل-اليوم-1063959989.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, اسرائيل
المشاركة الأولى لإسرائيل في مناورات "الأسد الأفريقي" بالمغرب
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أكدت مصادر إعلامية فرنسية، مشاركة إسرائيل لأول مرة إلى جانب 15 دولة أخرى في تدريبات "الأسد الأفريقي 2022"، التي انطلقت أمس الاثنين في المغرب تحت قيادة الولايات المتحدة.
وقالت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن القيادة العسكرية الأميركية لأفريقيا (أفريكوم)، إن هذه التدريبات ستكون على أرض المغرب إضافة إلى تونس والسنغال وغانا، وستستمر حتى 30 يونيو/حزيران، وفقا لموقع "بوابة أفريقيا الإخبارية
".
ويشارك في المناورات أكثر من 7 آلاف جندي من عشر دول، كالبرازيل وتشاد وفرنسا والمملكة المتحدة، كما سيتم الإشراف على الحدث من قبل مراقبين عسكريين من حلف شمال الأطلسي (ناتو) إلى جانب 15 "بلدا شريكا"، بينهم إسرائيل التي تحضر للمرة الأولى.
وأوضحت القيادة العسكرية في بيان أن هذه التدريبات تهدف إلى "تقوية قدراتنا الدفاعية المشتركة في مواجهة التهديدات العابرة للبلدان والمنظمات المتطرفة العنيفة".