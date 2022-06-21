https://arabic.sputniknews.com/20220621/المفوض-الأوروبي-للطاقة-لا-يرى-أي-خطر-على-الاتحاد-الأوروبي-في-مسألة-إمدادات-الغاز-1063981686.html

المفوض الأوروبي للطاقة لا يرى أي خطر على الاتحاد الأوروبي في مسألة إمدادات الغاز

المفوض الأوروبي للطاقة لا يرى أي خطر على الاتحاد الأوروبي في مسألة إمدادات الغاز

قالت المفوضة الأوروبية للطاقة، كادري سيمسون، إنه لا يوجد خطر فوري على الاتحاد الأوروبي من حيث إمدادات الغاز. 21.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-21T12:16+0000

2022-06-21T12:16+0000

2022-06-21T12:16+0000

اقتصاد

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وقالت سيمسون معلقة على الوضع في قضية الغاز: "لا يوجد خطر فوري على موثوقية إمداداتنا، لكن إذا لزم الأمر، سنتعامل معا بروح من التضامن".وفقا لها: "منذ العام الماضي كنا نعمل بجد لزيادة الاستعداد لانقطاع إمدادات الغاز، بما في ذلك أخطر السيناريوهات".وفي وقت سابق، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون ديرلاين، أن أوروبا يمكن أن تحل مشكلة إمدادات الغاز عبر خط "التيار الشمالي 1" إذا قام سكان الدول الأوروبية بتخفيض درجة حرارة التدفئة أو تغيير نظام درجة حرارة مكيف الهواء بمقدار درجتين.وقالت في مقابلة مع صحيفة "دياريو" الإسبانية: "تلعب كفاءة ترشيد استخدام الطاقة وإمدادات الطاقة دورا مهما. إذا خفضنا درجة حرارة التدفئة بمقدار درجتين في المتوسط في أوروبا أو (غيرنا درجة حرارة) مكيف الهواء، فإن أوروبا ستحل مشكلة جميع الإمدادات عبر نورد ستريم".وقد وضعت المفوضية الأوروبية خطة "ريبوريو" بعد أن أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا.وتفترض الخطة خفض واردات الغاز الروسي بنحو 100 مليار متر مكعب، بمقدار الثلثين، بحلول نهاية العام.وفقا لوكالة الطاقة الدولية، استورد الاتحاد الأوروبي 155 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من روسيا في عام 2021، وهو ما يمثل 45% من حجم الواردات الأوروبية و40% من إجمالي استهلاكها.في وقت سابق، قال ماريا بيلوفا، مديرة الأبحاث في فيجون للاستشارات، في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك"، إن الشركات الأوروبية تملأ بسرعة مرافق تخزين الغاز تحت الأرض بسبب مخاطر فرض عقوبات جديدة ضد روسيا، والتي قد تؤثر على إمدادات الغاز الطبيعي.

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