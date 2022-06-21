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الملك عبد الله الثاني يمنح محمد بن سلمان أرفع وسام مدني في الأردن... صور
الملك عبد الله الثاني يمنح محمد بن سلمان أرفع وسام مدني في الأردن... صور
منح العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أرفع وسام مدني في الأردن. 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T20:47+0000
2022-06-21T20:47+0000
السعودية
أخبار الأردن
ولي العهد محمد بن سلمان
العالم العربي
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وذكرت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الثلاثاء، أن ملك الأردن قدم قلادة الحسين بن علي لولي العهد الأمير محمد بن سلمان تجسيدا للعلاقات التاريخية المميزة التي تربط البلدين.وأوضحت أن القلادة تعد أرفع وسام مدني في المملكة الأردنية الهاشمية، وتمنح للملوك والأمراء ورؤساء الدول.وأشارت إلى أن الجانبان عقدا لقاء ثنائية ومباحثات موسعة في قصر الحسينية، بحضور الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد الأردني.وخلال اللقاء نقل بن سلمان تحيات العاهل السعودي الملك سلمان للملك عبدالله، الذي بعث بدوره تحياته له.ووصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إلى العاصمة الأردنية عمان، مساء اليوم الثلاثاء، قادماً من القاهرة في إطار جولة تشمل تركيا أيضا.وتأتي زيارة محمد بن سلمان إلى الأردن، ضمن جولة إقليمية، بدأت بزيارة مصر الاثنين، ثم الأردن، وبعدها إلى تركيا، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
السعودية
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السعودية, أخبار الأردن, ولي العهد محمد بن سلمان, العالم العربي

الملك عبد الله الثاني يمنح محمد بن سلمان أرفع وسام مدني في الأردن... صور

20:47 GMT 21.06.2022
© AFP 2022 / FAYEZ NURELDINEولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان في الرياض، السعودية نوفمبر/ تشرين الثاني 2017
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان في الرياض، السعودية نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2022
© AFP 2022 / FAYEZ NURELDINE
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منح العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أرفع وسام مدني في الأردن.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الثلاثاء، أن ملك الأردن قدم قلادة الحسين بن علي لولي العهد الأمير محمد بن سلمان تجسيدا للعلاقات التاريخية المميزة التي تربط البلدين.
وأوضحت أن القلادة تعد أرفع وسام مدني في المملكة الأردنية الهاشمية، وتمنح للملوك والأمراء ورؤساء الدول.
وأشارت إلى أن الجانبان عقدا لقاء ثنائية ومباحثات موسعة في قصر الحسينية، بحضور الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد الأردني.
وخلال اللقاء نقل بن سلمان تحيات العاهل السعودي الملك سلمان للملك عبدالله، الذي بعث بدوره تحياته له.
ووصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إلى العاصمة الأردنية عمان، مساء اليوم الثلاثاء، قادماً من القاهرة في إطار جولة تشمل تركيا أيضا.
وتأتي زيارة محمد بن سلمان إلى الأردن، ضمن جولة إقليمية، بدأت بزيارة مصر الاثنين، ثم الأردن، وبعدها إلى تركيا، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
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