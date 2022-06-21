الملك عبد الله الثاني يمنح محمد بن سلمان أرفع وسام مدني في الأردن... صور
© AFP 2022 / FAYEZ NURELDINEولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان في الرياض، السعودية نوفمبر/ تشرين الثاني 2017
© AFP 2022 / FAYEZ NURELDINE
منح العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أرفع وسام مدني في الأردن.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الثلاثاء، أن ملك الأردن قدم قلادة الحسين بن علي لولي العهد الأمير محمد بن سلمان تجسيدا للعلاقات التاريخية المميزة التي تربط البلدين.
#صور_واس | جلالة ملك #الأردن يقدم لسمو #ولي_العهد قلادة الحسين بن علي تجسيدا للعلاقات التاريخية المميزة التي تربط البلدين، حيث تعد القلادة أرفع وسام مدني في المملكة الأردنية الهاشمية، وتمنح للملوك والأمراء ورؤساء الدول.#محمد_بن_سلمان_في_الأردن#واس pic.twitter.com/LJTLKckwsN— واس الأخبار الملكية (@spagov) June 21, 2022
وأوضحت أن القلادة تعد أرفع وسام مدني في المملكة الأردنية الهاشمية، وتمنح للملوك والأمراء ورؤساء الدول.
وأشارت إلى أن الجانبان عقدا لقاء ثنائية ومباحثات موسعة في قصر الحسينية، بحضور الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد الأردني.
#صور_واس | سمو #ولي_العهد وجلالة ملك #الأردن يعقدان لقاءً ثنائياً وجلسة مباحثات موسعة.#محمد_بن_سلمان_في_الأردن#واس pic.twitter.com/0kVEjIO9dE— واس الأخبار الملكية (@spagov) June 21, 2022
وخلال اللقاء نقل بن سلمان تحيات العاهل السعودي الملك سلمان للملك عبدالله، الذي بعث بدوره تحياته له.
ووصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إلى العاصمة الأردنية عمان، مساء اليوم الثلاثاء، قادماً من القاهرة في إطار جولة تشمل تركيا أيضا.
#فيديو_واس | جوانب من المراسم الرسمية لاستقبال جلالة ملك #الأردن لسمو #ولي_العهد لدى وصوله العاصمة الأردنية.#محمد_بن_سلمان_في_الأردن#واس pic.twitter.com/SDYiEoOqNT— واس الأخبار الملكية (@spagov) June 21, 2022
وتأتي زيارة محمد بن سلمان إلى الأردن، ضمن جولة إقليمية، بدأت بزيارة مصر الاثنين، ثم الأردن، وبعدها إلى تركيا، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.