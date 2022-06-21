https://arabic.sputniknews.com/20220621/المنافسة-تشتد-الصين-تسارع-نحو-العودة-بعينات-من-سطح-المريخ-قبل-الغرب-1063962481.html
المنافسة تشتد... الصين تسارع نحو العودة بعينات من سطح المريخ قبل الغرب
المنافسة تشتد... الصين تسارع نحو العودة بعينات من سطح المريخ قبل الغرب
قال مسؤول صيني، إن بلاده تخطط لإعادة عينات من سطح المريخ إلى الأرض بحلول عام 2031، ما قد يجعلها أول دولة تنجح في هذه المهمة. 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T10:24+0000
2022-06-21T10:24+0000
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منوعات
الصين
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وكشف صن زيزو، كبير المصممين لمركبة "Tianwen-1"، عن الخطوط العريضة لهذه المهمة المتعددة الأوجه التي ستنطلق في العام 2028 وتعود مع العينات في العام 2031، أي قبل عامين من الدول الغربية.أما وكالة الفضاء الأوروبية فقد خططت لإطلاق مركبة "Earth Return Orbiter" في العام 2027 لاسترداد العينات التي تم جمعها بواسطة "Perseverance Rover" الأمريكية، بحلول عام 2033.وفقا للجدول الصيني، ستطلق إدارة الفضاء الوطنية الصينية المهمة المسماة Tianwen-3 على مرحلتين، للهبوط على المريخ وجمع العينات، ثم مهمة ثانية هدفها نقل ما تم جمعه إلى الأرض.ورغم استمرار الولايات المتحدة بالحفاظ على توفقها في مجال الفضاء، لكن الفجوة مع الصين قد ضاقت بشكل كبير، فقد يمكن لبكين أن تكون أول من يرسل رائد فضاء إلى الجانب المظلم من القمر.
https://arabic.sputniknews.com/20220517/صورة-من-المريخ-تثير-جدلا-حول-علاقتها-بحضارات-سكان-الأرض-1062363898.html
الصين
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منوعات, الصين
المنافسة تشتد... الصين تسارع نحو العودة بعينات من سطح المريخ قبل الغرب
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قال مسؤول صيني، إن بلاده تخطط لإعادة عينات من سطح المريخ إلى الأرض بحلول عام 2031، ما قد يجعلها أول دولة تنجح في هذه المهمة.
وكشف صن زيزو، كبير المصممين لمركبة "Tianwen-1"، عن الخطوط العريضة لهذه المهمة
المتعددة الأوجه التي ستنطلق في العام 2028 وتعود مع العينات في العام 2031، أي قبل عامين من الدول الغربية.
أما وكالة الفضاء الأوروبية فقد خططت لإطلاق مركبة "Earth Return Orbiter" في العام 2027 لاسترداد العينات التي تم جمعها بواسطة "Perseverance Rover" الأمريكية، بحلول عام 2033.
وفقا للجدول الصيني، ستطلق إدارة الفضاء الوطنية الصينية المهمة المسماة Tianwen-3 على مرحلتين، للهبوط على المريخ وجمع العينات، ثم مهمة ثانية هدفها نقل ما تم جمعه إلى الأرض.
ورغم استمرار الولايات المتحدة بالحفاظ على توفقها في مجال الفضاء، لكن الفجوة مع الصين قد ضاقت بشكل كبير، فقد يمكن لبكين أن تكون أول من يرسل رائد فضاء إلى الجانب المظلم من القمر.