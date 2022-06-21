عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220621/المنافسة-تشتد-الصين-تسارع-نحو-العودة-بعينات-من-سطح-المريخ-قبل-الغرب-1063962481.html
المنافسة تشتد... الصين تسارع نحو العودة بعينات من سطح المريخ قبل الغرب
المنافسة تشتد... الصين تسارع نحو العودة بعينات من سطح المريخ قبل الغرب
قال مسؤول صيني، إن بلاده تخطط لإعادة عينات من سطح المريخ إلى الأرض بحلول عام 2031، ما قد يجعلها أول دولة تنجح في هذه المهمة. 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T10:24+0000
2022-06-21T10:24+0000
منوعات
الصين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/19/1049936745_0:681:2048:1833_1920x0_80_0_0_7c0976994e533ed57cb26b5830cf260f.jpg
وكشف صن زيزو، كبير المصممين لمركبة "Tianwen-1"، عن الخطوط العريضة لهذه المهمة المتعددة الأوجه التي ستنطلق في العام 2028 وتعود مع العينات في العام 2031، أي قبل عامين من الدول الغربية.أما وكالة الفضاء الأوروبية فقد خططت لإطلاق مركبة "Earth Return Orbiter" في العام 2027 لاسترداد العينات التي تم جمعها بواسطة "Perseverance Rover" الأمريكية، بحلول عام 2033.وفقا للجدول الصيني، ستطلق إدارة الفضاء الوطنية الصينية المهمة المسماة Tianwen-3 على مرحلتين، للهبوط على المريخ وجمع العينات، ثم مهمة ثانية هدفها نقل ما تم جمعه إلى الأرض.ورغم استمرار الولايات المتحدة بالحفاظ على توفقها في مجال الفضاء، لكن الفجوة مع الصين قد ضاقت بشكل كبير، فقد يمكن لبكين أن تكون أول من يرسل رائد فضاء إلى الجانب المظلم من القمر.
https://arabic.sputniknews.com/20220517/صورة-من-المريخ-تثير-جدلا-حول-علاقتها-بحضارات-سكان-الأرض-1062363898.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/19/1049936745_0:489:2048:2025_1920x0_80_0_0_c1555d6c28c0e83de1f88f7ad8b79716.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منوعات, الصين

المنافسة تشتد... الصين تسارع نحو العودة بعينات من سطح المريخ قبل الغرب

10:24 GMT 21.06.2022
© Photo / pixabay/WikiImagesفوهة من كوكب المريخ
فوهة من كوكب المريخ - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2022
© Photo / pixabay/WikiImages
تابعنا عبرTelegram
قال مسؤول صيني، إن بلاده تخطط لإعادة عينات من سطح المريخ إلى الأرض بحلول عام 2031، ما قد يجعلها أول دولة تنجح في هذه المهمة.
وكشف صن زيزو، كبير المصممين لمركبة "Tianwen-1"، عن الخطوط العريضة لهذه المهمة المتعددة الأوجه التي ستنطلق في العام 2028 وتعود مع العينات في العام 2031، أي قبل عامين من الدول الغربية.
صورة خيالية تجمع كوكب الأرض مع نصف من كوكب المريخ - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2022
صورة من المريخ تثير جدلا حول علاقتها بحضارات سكان الأرض
17 مايو, 18:49 GMT
أما وكالة الفضاء الأوروبية فقد خططت لإطلاق مركبة "Earth Return Orbiter" في العام 2027 لاسترداد العينات التي تم جمعها بواسطة "Perseverance Rover" الأمريكية، بحلول عام 2033.
وفقا للجدول الصيني، ستطلق إدارة الفضاء الوطنية الصينية المهمة المسماة Tianwen-3 على مرحلتين، للهبوط على المريخ وجمع العينات، ثم مهمة ثانية هدفها نقل ما تم جمعه إلى الأرض.
ورغم استمرار الولايات المتحدة بالحفاظ على توفقها في مجال الفضاء، لكن الفجوة مع الصين قد ضاقت بشكل كبير، فقد يمكن لبكين أن تكون أول من يرسل رائد فضاء إلى الجانب المظلم من القمر.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала