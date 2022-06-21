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https://arabic.sputniknews.com/20220621/النفط-يغلق-مرتفعا-في-تعاملات-متقلبة-بسبب-شح-الإمدادات-1063944136.html
النفط يغلق مرتفعا في تعاملات متقلبة بسبب شح الإمدادات
النفط يغلق مرتفعا في تعاملات متقلبة بسبب شح الإمدادات
تأرجحت أسعار النفط في تعاملات متقلبة أمس الاثنين قبل أن تغلق مرتفعة مع تجاذب السوق بين شح في الأمدادات ومخاوف حيال تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي. 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T04:41+0000
2022-06-21T04:41+0000
أسعار النفط اليوم
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وأنهت عقود خام برنت جلسة التداول مرتفعة بـ1.01 دولار، أو 0.9 بالمئة، لتسجل عند التسوية 114.13 دولار للبرميل.وكان خام القياس العالمي قد هبط بنسبة 7.3 بالمئة الأسبوع الماضي في أول خسارة أسبوعية له في خمسة أسابيع.وجرى تداول خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط في أحدث التعاملات مرتفعا 61 سنتا، أو 0.56 بالمئة، عند 110.17 دولار للبرميل في تعاملات ضعيفة بسبب عطلة في الولايات المتحدة.وكانت أسعار الخام الأمريكي هوت بـ 9.2 بالمئة الأسبوع الماضي في أول انخفاض أسبوعي في ثمانية أسابيع.من جهتها، لامست أسعار برنت أمس الاثنين أدنى مستوياتها في شهر قبل أن تتعافى.
https://arabic.sputniknews.com/20220620/كندا-والولايات-المتحدة-تدركان-صعوبة-التخلي-عن-النفط-الروسي-بالنسبة-لدول-أوروبا-1063942740.html
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أسعار النفط اليوم

النفط يغلق مرتفعا في تعاملات متقلبة بسبب شح الإمدادات

04:41 GMT 21.06.2022
© AP Photo / Eric Gayمؤشرات اقتصادية - النفط، تكساس، اقتصاد الولايات المتحدة 2020
مؤشرات اقتصادية - النفط، تكساس، اقتصاد الولايات المتحدة 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2022
© AP Photo / Eric Gay
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تأرجحت أسعار النفط في تعاملات متقلبة أمس الاثنين قبل أن تغلق مرتفعة مع تجاذب السوق بين شح في الأمدادات ومخاوف حيال تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
وأنهت عقود خام برنت جلسة التداول مرتفعة بـ1.01 دولار، أو 0.9 بالمئة، لتسجل عند التسوية 114.13 دولار للبرميل.
وكان خام القياس العالمي قد هبط بنسبة 7.3 بالمئة الأسبوع الماضي في أول خسارة أسبوعية له في خمسة أسابيع.
وجرى تداول خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط في أحدث التعاملات مرتفعا 61 سنتا، أو 0.56 بالمئة، عند 110.17 دولار للبرميل في تعاملات ضعيفة بسبب عطلة في الولايات المتحدة.
الشركة النفطية الروسية روسنفط - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2022
كندا والولايات المتحدة تدركان صعوبة التخلي عن النفط الروسي بالنسبة لدول أوروبا
أمس, 22:10 GMT
وكانت أسعار الخام الأمريكي هوت بـ 9.2 بالمئة الأسبوع الماضي في أول انخفاض أسبوعي في ثمانية أسابيع.
من جهتها، لامست أسعار برنت أمس الاثنين أدنى مستوياتها في شهر قبل أن تتعافى.
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