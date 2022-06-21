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اليمن.. مقتل وإصابة 6 جنود إثر كمين لـ "القاعدة" في محافظة أبين
اليمن.. مقتل وإصابة 6 جنود إثر كمين لـ "القاعدة" في محافظة أبين
سقط 6 جنود يمنيين بين قتيل وجريح، اليوم الثلاثاء، إثر كمين لتنظيم "القاعدة" (المحظور في روسيا وعدد من الدول) في محافظة أبين جنوب اليمن. 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T18:59+0000
2022-06-21T18:59+0000
العالم العربي
صراع اليمن
تنظيم القاعدة الإرهابي
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القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة أبين لوكالة "سبوتنيك" بأن "عناصر تابعة لـ "القاعدة" نصبت كمينا لآلية عسكرية في مديرية أحور شرق أبين، أعقبته اشتباكات بالأسلحة الرشاشة".وأضاف بأن الكمين والاشتباكات أسفروا عن سقوط 3 قتلى من أفراد الآلية العسكرية وإصابة ثلاثة آخرين.ويأتي الكمين بعد أيام من خطف "القاعدة" جنديا من قوات الحزام الأمني، على مدخل مديرية مودية شمال شرقي مدينة زنجبار مركز محافظة أبين.ومنذ 11 فبراير الماضي، يواصل تنظيم "القاعدة" احتجاز 5 موظفين تابعين للأمم المتحدة أحدهم أجنبي، خطفهم أفراده أثناء مرورهم على متن سيارتهم في محافظة أبين جنوب اليمن.وتشهد المديريات الوسطى في محافظة أبين نشاطا لتنظيم "القاعدة" الإرهابي، وتشن عناصره بين الحين والآخر هجمات إرهابية على الجيش والأمن تخلف عادة ضحايا من العسكريين، ما دفع القوات اليمنية إلى تنفيذ حملات على أوكار التنظيم الإرهابي.
https://arabic.sputniknews.com/20220507/إصابة-6-جنود-يمنيين-إثر-كمين-نصبه-مسلحون-يرجح-أنهم-من-تنظيم-القاعدة-الإرهابي-في-محافظة-أبين-1061961184.html
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العالم العربي, صراع اليمن, تنظيم القاعدة الإرهابي

اليمن.. مقتل وإصابة 6 جنود إثر كمين لـ "القاعدة" في محافظة أبين

18:59 GMT 21.06.2022
© AP Photo / Hani Mohammedالجيش اليمني اليمن
الجيش اليمني اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2022
© AP Photo / Hani Mohammed
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سقط 6 جنود يمنيين بين قتيل وجريح، اليوم الثلاثاء، إثر كمين لتنظيم "القاعدة" (المحظور في روسيا وعدد من الدول) في محافظة أبين جنوب اليمن.
القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة أبين لوكالة "سبوتنيك" بأن "عناصر تابعة لـ "القاعدة" نصبت كمينا لآلية عسكرية في مديرية أحور شرق أبين، أعقبته اشتباكات بالأسلحة الرشاشة".
وأضاف بأن الكمين والاشتباكات أسفروا عن سقوط 3 قتلى من أفراد الآلية العسكرية وإصابة ثلاثة آخرين.
ويأتي الكمين بعد أيام من خطف "القاعدة" جنديا من قوات الحزام الأمني، على مدخل مديرية مودية شمال شرقي مدينة زنجبار مركز محافظة أبين.
ومنذ 11 فبراير الماضي، يواصل تنظيم "القاعدة" احتجاز 5 موظفين تابعين للأمم المتحدة أحدهم أجنبي، خطفهم أفراده أثناء مرورهم على متن سيارتهم في محافظة أبين جنوب اليمن.
وتشهد المديريات الوسطى في محافظة أبين نشاطا لتنظيم "القاعدة" الإرهابي، وتشن عناصره بين الحين والآخر هجمات إرهابية على الجيش والأمن تخلف عادة ضحايا من العسكريين، ما دفع القوات اليمنية إلى تنفيذ حملات على أوكار التنظيم الإرهابي.
جنود من الجيش اليمني يطلقون صواريخ - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2022
إصابة 6 جنود يمنيين إثر كمين نصبه مسلحون يرجح أنهم من تنظيم "القاعدة" الإرهابي في محافظة أبين
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