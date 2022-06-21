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باريس: الدول الأوروبية تتوصل إلى توافق كامل بشأن منح أوكرانيا وضع مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي
باريس: الدول الأوروبية تتوصل إلى توافق كامل بشأن منح أوكرانيا وضع مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي
أعلن مندوب وزارة الخارجية الفرنسية في الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، أن الدول الأوروبية توصلت إلى توافق كامل بشأن منح أوكرانيا وضع مرشح لعضوية الاتحاد... 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T13:38+0000
2022-06-21T14:15+0000
العالم
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وأكد المندوب الفرنسي كليمنت بون أن دول الاتحاد الأوروبي توصلت إلى توافق كامل في الآراء بشأن منح أوكرانيا وضع مرشح للعضوية في الاتحاد الأوروبي.وقال: "أوصت المفوضية الأوروبية بمنح أوكرانيا ومولدوفا وضع المرشحين للاتحاد الأوروبي. في الوقت نفسه، دعت المفوضية الأوروبية إلى الاعتراف بتطلعات جورجيا الأوروبية، وسيتم اتخاذ القرار من قبل قادة الاتحاد الأوروبي في يونيو 23-24".وتابع: "ناقشنا الاستعدادات لقمة الاتحاد الأوروبي التي ستعقد في يونيو 23-24، والتي سوف تكون مخصصة لأوكرانيا ومنحها صفة مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي. ناقشنا هذه القضية اليوم، وأظهرت هذه المناقشات أن هناك إجماعا كبيرا، بل أود أن أقول إجماعا كاملا من أجل المضي قدما في هذه القضية".
https://arabic.sputniknews.com/20220621/باريس-الدول-الأوروبية-تتوصل-إلى-توافق-كامل-بشأن-منح-أوكرانيا-وضع-مرشح-لعضوية-الاتحاد-الأوروبي-1063991666.html
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باريس: الدول الأوروبية تتوصل إلى توافق كامل بشأن منح أوكرانيا وضع مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي

13:38 GMT 21.06.2022 (تم التحديث: 14:15 GMT 21.06.2022)
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الذهاب إلى بنك الصورعلم الاتحاد الأوروبي
علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий
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أعلن مندوب وزارة الخارجية الفرنسية في الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، أن الدول الأوروبية توصلت إلى توافق كامل بشأن منح أوكرانيا وضع مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي.
وأكد المندوب الفرنسي كليمنت بون أن دول الاتحاد الأوروبي توصلت إلى توافق كامل في الآراء بشأن منح أوكرانيا وضع مرشح للعضوية في الاتحاد الأوروبي.
وقال: "أوصت المفوضية الأوروبية بمنح أوكرانيا ومولدوفا وضع المرشحين للاتحاد الأوروبي. في الوقت نفسه، دعت المفوضية الأوروبية إلى الاعتراف بتطلعات جورجيا الأوروبية، وسيتم اتخاذ القرار من قبل قادة الاتحاد الأوروبي في يونيو 23-24".
وتابع: "ناقشنا الاستعدادات لقمة الاتحاد الأوروبي التي ستعقد في يونيو 23-24، والتي سوف تكون مخصصة لأوكرانيا ومنحها صفة مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي. ناقشنا هذه القضية اليوم، وأظهرت هذه المناقشات أن هناك إجماعا كبيرا، بل أود أن أقول إجماعا كاملا من أجل المضي قدما في هذه القضية".
علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2022
باريس: الدول الأوروبية تتوصل إلى توافق كامل بشأن منح أوكرانيا وضع مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي
13:38 GMT
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