https://arabic.sputniknews.com/20220621/بايدن-يقول-إنه-من-غير-المرجح-أن-يزور-أوكرانيا-خلال-جولته-إلى-أوروبا-1063963256.html
بايدن يقول إنه "من غير المرجح" أن يزور أوكرانيا خلال جولته الأوروبية
بايدن يقول إنه "من غير المرجح" أن يزور أوكرانيا خلال جولته الأوروبية
قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الاثنين، إنه لن يزور أوكرانيا على الأرجح خلال رحلته إلى أوروبا، التي ستبدأ الأسبوع المقبل. 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T10:17+0000
2022-06-21T10:17+0000
2022-06-21T10:17+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
جو بايدن
أخبار أوكرانيا
روسيا
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وعندما سئل أثناء تجواله على الشاطئ خلال عطلة نهاية الأسبوع، عما إذا كان يعتزم زيارة أوكرانيا، أجاب بايدن في البداية: "هذا سيعتمد على الكثير من الأشياء، سواء كانت ستسبب المزيد من الصعوبات للأوكرانيين أم لا، سواء كانت تصرف الانتباه عما يحدث"، وفقا لوكالة "فرانس برس". لكنه قال بعد ذلك: "زيارتي لأوكرانيا خلال هذه الرحلة غير محتملة".ويتوجه بايدن إلى ألمانيا، يوم السبت المقبل، لحضور قمة مجموعة السبعة، ثم إلى مدريد لحضور اجتماع قادة "الناتو".ويعد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، واحدا من بين عدد متناقص من القادة الغربيين الرئيسيين الذين لم يزوروا أوكرانيا بعد لإظهار الدعم ضد العملية العسكرية الروسية الخاصة.و في الأسبوع الماضي، انضم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى رئيسي وزراء ألمانيا وإيطاليا في زيارة أوكرانيا، بينما قام رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بزيارتها مرتين. وفي أواخر مارس/ آذار الماضي، ذهب بايدن إلى حدود بولندا التي تحد أوكرانيا من الغرب.
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سبوتنيك عربي
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جو بايدن, أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
بايدن يقول إنه "من غير المرجح" أن يزور أوكرانيا خلال جولته الأوروبية
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قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الاثنين، إنه لن يزور أوكرانيا على الأرجح خلال رحلته إلى أوروبا، التي ستبدأ الأسبوع المقبل.
وعندما سئل أثناء تجواله على الشاطئ خلال عطلة نهاية الأسبوع، عما إذا كان يعتزم زيارة أوكرانيا، أجاب بايدن في البداية: "هذا سيعتمد على الكثير من الأشياء، سواء كانت ستسبب المزيد من الصعوبات للأوكرانيين أم لا، سواء كانت تصرف الانتباه عما يحدث"، وفقا لوكالة "فرانس برس".
لكنه قال بعد ذلك: "زيارتي لأوكرانيا خلال هذه الرحلة غير محتملة".
ويتوجه بايدن إلى ألمانيا، يوم السبت المقبل، لحضور قمة مجموعة السبعة، ثم إلى مدريد لحضور اجتماع قادة "الناتو".
ويعد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، واحدا من بين عدد متناقص من القادة الغربيين الرئيسيين الذين لم يزوروا أوكرانيا بعد لإظهار الدعم ضد العملية العسكرية الروسية الخاصة.
و في الأسبوع الماضي، انضم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى رئيسي وزراء ألمانيا وإيطاليا في زيارة أوكرانيا، بينما قام رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بزيارتها مرتين.
وفي أواخر مارس/ آذار الماضي، ذهب بايدن إلى حدود بولندا التي تحد أوكرانيا من الغرب.