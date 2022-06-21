https://arabic.sputniknews.com/20220621/بتطعيم-المثليين-وثنائيي-الجنس-بريطانيا-تسعى-للحد-من-تفشي-جدري-القردة-1064001864.html
بتطعيم المثليين وثنائيي الجنس.. بريطانيا تسعى للحد من تفشي جدري القردة
بتطعيم المثليين وثنائيي الجنس.. بريطانيا تسعى للحد من تفشي جدري القردة
يعتزم مسؤولو الصحة في بريطانيا تقديم لقاحات للرجال المثليين وثنائيي الجنس الأكثر عرضة للإصابة بجدري القردة في محاولة للحد من أكبر تفش للمرض خارج أفريقيا. 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T16:35+0000
2022-06-21T16:35+0000
2022-06-21T16:35+0000
جدري القردة
بريطانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/15/1062520605_0:144:3072:1872_1920x0_80_0_0_a24b133faa72ae5bd9996be7bc8c2da9.jpg
قالت وكالة الأمن الصحي البريطانية في بيان اليوم الثلاثاء إن الأطباء قد يفكرون في تلقيح الشخص الذي "لديه العديد من الرفاق أو يشارك في الجنس الجماعي"، بحسب "أسوشيتدبرس".وقالت مديرة مشروع التحصين في وكالة الأمن الصحي ماري رامسي: "من خلال التوسع في تقديم اللقاح ليشمل الأشخاص المعرضين لخطر أكبر، نأمل في كسر حلقات الانتقال والمساعدة في احتواء تفشي المرض''.كانت اللقاحات متاحة في السابق فقط للعاملين الصحيين الذين يعتنون بمرضى جدري القردة أو لمنظفي المناطق الملوثة بالفيروس.تم تطوير اللقاح في الأصل للجدري وهو مرض مرتبط به ولكن يُعتقد أنه فعال بنسبة 85% في علاج جدري القردة.حتى الآن أكثر من 99% من حالات جدري القردة في بريطانيا بين الرجال وغالبية هؤلاء هم من المثليين وثنائيي الجنس أو الرجال الذين يمارسون الجنس مع رجال.
https://arabic.sputniknews.com/20220614/الصحة-العالمية-تعلن-عقد-اجتماع-طارئ-حول-جدري-القردة-1063591458.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/15/1062520605_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_283f159a722818539aefd8958965a9a8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
جدري القردة, بريطانيا
بتطعيم المثليين وثنائيي الجنس.. بريطانيا تسعى للحد من تفشي جدري القردة
تابعنا عبر
يعتزم مسؤولو الصحة في بريطانيا تقديم لقاحات للرجال المثليين وثنائيي الجنس الأكثر عرضة للإصابة بجدري القردة في محاولة للحد من أكبر تفش للمرض خارج أفريقيا.
قالت وكالة الأمن الصحي البريطانية في بيان اليوم الثلاثاء إن الأطباء قد يفكرون في تلقيح الشخص الذي "لديه العديد من الرفاق أو يشارك في الجنس الجماعي"، بحسب "أسوشيتدبرس".
وقالت مديرة مشروع التحصين في وكالة الأمن الصحي ماري رامسي: "من خلال التوسع في تقديم اللقاح ليشمل الأشخاص المعرضين لخطر أكبر، نأمل في كسر حلقات الانتقال والمساعدة في احتواء تفشي المرض''.
كانت اللقاحات متاحة في السابق فقط للعاملين الصحيين الذين يعتنون بمرضى جدري القردة
أو لمنظفي المناطق الملوثة بالفيروس.
تم تطوير اللقاح في الأصل للجدري وهو مرض مرتبط به ولكن يُعتقد أنه فعال بنسبة 85% في علاج جدري القردة.
حتى الآن أكثر من 99% من حالات جدري القردة في بريطانيا بين الرجال وغالبية هؤلاء هم من المثليين وثنائيي الجنس أو الرجال الذين يمارسون الجنس مع رجال.