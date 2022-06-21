عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220621/بتطعيم-المثليين-وثنائيي-الجنس-بريطانيا-تسعى-للحد-من-تفشي-جدري-القردة-1064001864.html
بتطعيم المثليين وثنائيي الجنس.. بريطانيا تسعى للحد من تفشي جدري القردة
بتطعيم المثليين وثنائيي الجنس.. بريطانيا تسعى للحد من تفشي جدري القردة
يعتزم مسؤولو الصحة في بريطانيا تقديم لقاحات للرجال المثليين وثنائيي الجنس الأكثر عرضة للإصابة بجدري القردة في محاولة للحد من أكبر تفش للمرض خارج أفريقيا. 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T16:35+0000
2022-06-21T16:35+0000
جدري القردة
بريطانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/15/1062520605_0:144:3072:1872_1920x0_80_0_0_a24b133faa72ae5bd9996be7bc8c2da9.jpg
قالت وكالة الأمن الصحي البريطانية في بيان اليوم الثلاثاء إن الأطباء قد يفكرون في تلقيح الشخص الذي "لديه العديد من الرفاق أو يشارك في الجنس الجماعي"، بحسب "أسوشيتدبرس".وقالت مديرة مشروع التحصين في وكالة الأمن الصحي ماري رامسي: "من خلال التوسع في تقديم اللقاح ليشمل الأشخاص المعرضين لخطر أكبر، نأمل في كسر حلقات الانتقال والمساعدة في احتواء تفشي المرض''.كانت اللقاحات متاحة في السابق فقط للعاملين الصحيين الذين يعتنون بمرضى جدري القردة أو لمنظفي المناطق الملوثة بالفيروس.تم تطوير اللقاح في الأصل للجدري وهو مرض مرتبط به ولكن يُعتقد أنه فعال بنسبة 85% في علاج جدري القردة.حتى الآن أكثر من 99% من حالات جدري القردة في بريطانيا بين الرجال وغالبية هؤلاء هم من المثليين وثنائيي الجنس أو الرجال الذين يمارسون الجنس مع رجال.
https://arabic.sputniknews.com/20220614/الصحة-العالمية-تعلن-عقد-اجتماع-طارئ-حول-جدري-القردة-1063591458.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/15/1062520605_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_283f159a722818539aefd8958965a9a8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
جدري القردة, بريطانيا

بتطعيم المثليين وثنائيي الجنس.. بريطانيا تسعى للحد من تفشي جدري القردة

16:35 GMT 21.06.2022
© AFP 2022 / CHARLES BOUESSELجدري القرود في أفريقيا
جدري القرود في أفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2022
© AFP 2022 / CHARLES BOUESSEL
تابعنا عبرTelegram
يعتزم مسؤولو الصحة في بريطانيا تقديم لقاحات للرجال المثليين وثنائيي الجنس الأكثر عرضة للإصابة بجدري القردة في محاولة للحد من أكبر تفش للمرض خارج أفريقيا.
قالت وكالة الأمن الصحي البريطانية في بيان اليوم الثلاثاء إن الأطباء قد يفكرون في تلقيح الشخص الذي "لديه العديد من الرفاق أو يشارك في الجنس الجماعي"، بحسب "أسوشيتدبرس".
مقر منظمة الصحة العالمية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2022
الصحة العالمية تعلن عقد اجتماع طارئ حول جدري القردة
14 يونيو, 15:08 GMT
وقالت مديرة مشروع التحصين في وكالة الأمن الصحي ماري رامسي: "من خلال التوسع في تقديم اللقاح ليشمل الأشخاص المعرضين لخطر أكبر، نأمل في كسر حلقات الانتقال والمساعدة في احتواء تفشي المرض''.
كانت اللقاحات متاحة في السابق فقط للعاملين الصحيين الذين يعتنون بمرضى جدري القردة أو لمنظفي المناطق الملوثة بالفيروس.
تم تطوير اللقاح في الأصل للجدري وهو مرض مرتبط به ولكن يُعتقد أنه فعال بنسبة 85% في علاج جدري القردة.
حتى الآن أكثر من 99% من حالات جدري القردة في بريطانيا بين الرجال وغالبية هؤلاء هم من المثليين وثنائيي الجنس أو الرجال الذين يمارسون الجنس مع رجال.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس16:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала