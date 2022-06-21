https://arabic.sputniknews.com/20220621/بدء-الانقلاب-الصيفي-في-صعيد-مصر-بعد-تعامد-الشمس-على-6-معابد-فرعونية-1064013935.html
بدء "الانقلاب الصيفي" في صعيد مصر بعد تعامد الشمس على 6 معابد فرعونية
بدء "الانقلاب الصيفي" في صعيد مصر بعد تعامد الشمس على 6 معابد فرعونية
تعامدت الشمس ظهر اليوم الثلاثاء، على 6 معابد فرعونية بعدد من المحافظات المصرية إيذانا ببدء "الانقلاب الصيفي" في صعيد مصر. 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T20:55+0000
2022-06-21T20:55+0000
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وشمل ذلك معبد "دندرة" بمحافظة قنا و"أبيدوس" بسوهاج، و"إدفو" في أسوان، ومعبدي "رمسيس الثالث" و"بتاح" بمجمع معابد الكرنك في الأقصر، إضافة إلى معبد "هيبس" بمحافظة الوادي الجديد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، اليوم الثلاثاء.ويقول رئيس الجمعية المصرية للتنمية السياحية والأثرية أيمن أبوزيد، إن هذه الظاهرة التي يترقبها العالم تحدث كل عام في الـ 21 من شهر يونيو/ حزيران، بحسب وكالة أبناء الشرق الأوسط.ويتضمن تعامد الشمس تسلل حزما ضوئية عبر فتحات معينة في سقف المعابد التي تشهد تعامد الشمس عليها، وتعد هذه المناسبة بداية لفصل الصيف وفقا للتقويم المصري القديم.
https://arabic.sputniknews.com/20200222/تعامد-الشمس-على-وجه-تمثال-رمسيس-بـقدس-الأقداس-في-أبو-سمبل-صور-1044629153.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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منوعات, أخبار مصر الآن
بدء "الانقلاب الصيفي" في صعيد مصر بعد تعامد الشمس على 6 معابد فرعونية
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تعامدت الشمس ظهر اليوم الثلاثاء، على 6 معابد فرعونية بعدد من المحافظات المصرية إيذانا ببدء "الانقلاب الصيفي" في صعيد مصر.
وشمل ذلك معبد "دندرة" بمحافظة قنا و"أبيدوس" بسوهاج، و"إدفو" في أسوان، ومعبدي "رمسيس الثالث" و"بتاح" بمجمع معابد
الكرنك في الأقصر، إضافة إلى معبد "هيبس" بمحافظة الوادي الجديد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، اليوم الثلاثاء.
22 فبراير 2020, 06:31 GMT
ويقول رئيس الجمعية المصرية للتنمية السياحية والأثرية أيمن أبوزيد، إن هذه الظاهرة
التي يترقبها العالم تحدث كل عام في الـ 21 من شهر يونيو/ حزيران، بحسب وكالة
أبناء الشرق الأوسط.
ويتضمن تعامد الشمس
تسلل حزما ضوئية عبر فتحات معينة في سقف المعابد التي تشهد تعامد الشمس عليها، وتعد هذه المناسبة بداية لفصل الصيف وفقا للتقويم المصري القديم.