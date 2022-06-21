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https://arabic.sputniknews.com/20220621/بعد-مغادرته-القاهرة-محمد-بن-سلمان-يوجه-رسالة-للسيسي-1064005720.html
بعد مغادرته القاهرة... محمد بن سلمان يوجه رسالة للسيسي
بعد مغادرته القاهرة... محمد بن سلمان يوجه رسالة للسيسي
بعث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان رسالة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وذلك إثر مغادرته القاهرة بعد زيارة رسمية استمرت يومين. 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T17:27+0000
2022-06-21T17:27+0000
مصر
السعودية
الرئيس عبدالفتاح السيسي
ولي العهد محمد بن سلمان
العالم العربي
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وحسب وكالة الأنباء السعودية، جاء في رسالة ولي العهد للرئيس المصري "يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أعرب لفخامتكم عن بالغ امتناني وتقديري لما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة".وأضاف "فخامة الرئيس، لقد أكدت المباحثات التي أجريناها مع فخامتكم متانة العلاقات الأخوية المتميزة بين بلدينا، والرغبة المشتركة في تعميق التعاون بينهما في المجالات كافة، في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وفخامتكم، والتي تهدف إلى تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".وأتم قائلا "متمنيا لفخامتكم موفور الصحة والسعادة، ولبلدكم وشعب مصر الشقيق المزيد من التقدم والازدهار".وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة، مساء أمس الاثنين، ضمن جولة تتضمن زيارة إلى المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية تركيا، وفقا لبيان من الديوان الملكي السعودي.
https://arabic.sputniknews.com/20220621/أكاديمي-يوضح-سر-زيارة-محمد-بن-سلمان-لمصر-في-هذا-التوقيت-1063994481.html
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مصر, السعودية, الرئيس عبدالفتاح السيسي, ولي العهد محمد بن سلمان, العالم العربي

بعد مغادرته القاهرة... محمد بن سلمان يوجه رسالة للسيسي

17:27 GMT 21.06.2022
© AFP 2022 / -الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يستقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، القاهرة، 20 يونيو/ حزيران 2022
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يستقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، القاهرة، 20 يونيو/ حزيران 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2022
© AFP 2022 / -
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بعث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان رسالة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وذلك إثر مغادرته القاهرة بعد زيارة رسمية استمرت يومين.
وحسب وكالة الأنباء السعودية، جاء في رسالة ولي العهد للرئيس المصري "يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أعرب لفخامتكم عن بالغ امتناني وتقديري لما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة".
وأضاف "فخامة الرئيس، لقد أكدت المباحثات التي أجريناها مع فخامتكم متانة العلاقات الأخوية المتميزة بين بلدينا، والرغبة المشتركة في تعميق التعاون بينهما في المجالات كافة، في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وفخامتكم، والتي تهدف إلى تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".
وأتم قائلا "متمنيا لفخامتكم موفور الصحة والسعادة، ولبلدكم وشعب مصر الشقيق المزيد من التقدم والازدهار".
ولي عهد السعودي الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2022
أكاديمي يوضح سر زيارة محمد بن سلمان لمصر في هذا التوقيت
14:28 GMT
وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة، مساء أمس الاثنين، ضمن جولة تتضمن زيارة إلى المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية تركيا، وفقا لبيان من الديوان الملكي السعودي.
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