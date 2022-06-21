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https://arabic.sputniknews.com/20220621/بلينكن-يناقش-هاتفيا-مع-لابيد-مسألة-حل-الكنيست-الإسرائيلي-1064015877.html
بلينكن يناقش هاتفيا مع لابيد مسألة حل الكنيست الإسرائيلي
بلينكن يناقش هاتفيا مع لابيد مسألة حل الكنيست الإسرائيلي
بحث وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، الثلاثاء، مع نظيره الإسرائيلي يائير لابيد، مسألة حل الكنيست الإسرائيلي، الذي أعلن عنه رئيس الحكومة الإسرائيلي نفتالي... 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T23:10+0000
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إسرائيل
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القاهرة - سبوتنيك. ونشرت وزارة الخارجية الأمريكية، بيانًا حول الاتصال الهاتفي، حيث شدد بلينكن خلاله على احترامه للعملية الديمقراطية في إسرائيل، مؤكدا التزام واشنطن الراسخ بالعلاقة الاستراتيجية القوية مع تل أبيب.وشدد بلينكن على ضرورة استمرار التنسيق الوثيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية بين البلدين.وأكد الوزير الأميركي أن الرئيس جو بايدن يتطلع إلى زيارته لإسرائيل الشهر المقبل.وكان الرئيس الأمريكي أعلن بوقت سابق الثلاثاء، أن خطط زيارته إلى إسرائيل لن تتغير بعد قرار حل الكنيست.وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت ووزير الخارجية يائير لابيد، الاثنين، قرارهما بطرح مشروع قانون لحل الكنيست والتصويت عليه خلال الأسبوع المقبل، في خطوة تتجه بالبلاد نحو انتخابات خامسة في 3 سنوات ونصف.وأشارت تقارير إسرائيلية إلى أن الموعد المحدد لإجراء تلك الانتخابات هو 25 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.وخلال هذه الفترة يتولى لابيد منصب رئيس الحكومة وفق اتفاق التناوب، بينما يصبح بينيت رئيس الحكومة البديل ومسؤول الملف الإيراني في تلك الحكومة الانتقالية.
https://arabic.sputniknews.com/20210523/رئيس-الكنسيت-الإسرائيلي-يصف-حكما-للمحكمة-العليا-بأنه-انقلاب-1049047187.html
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إسرائيل

بلينكن يناقش هاتفيا مع لابيد مسألة حل الكنيست الإسرائيلي

23:10 GMT 21.06.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصورمؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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بحث وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، الثلاثاء، مع نظيره الإسرائيلي يائير لابيد، مسألة حل الكنيست الإسرائيلي، الذي أعلن عنه رئيس الحكومة الإسرائيلي نفتالي بينيت في بيان مشترك مع لابيد الاثنين.
القاهرة - سبوتنيك. ونشرت وزارة الخارجية الأمريكية، بيانًا حول الاتصال الهاتفي، حيث شدد بلينكن خلاله على احترامه للعملية الديمقراطية في إسرائيل، مؤكدا التزام واشنطن الراسخ بالعلاقة الاستراتيجية القوية مع تل أبيب.
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2021
رئيس الكنسيت الإسرائيلي يصف حكما للمحكمة العليا بأنه انقلاب
23 مايو 2021, 21:06 GMT
وشدد بلينكن على ضرورة استمرار التنسيق الوثيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية بين البلدين.
وأكد الوزير الأميركي أن الرئيس جو بايدن يتطلع إلى زيارته لإسرائيل الشهر المقبل.
وكان الرئيس الأمريكي أعلن بوقت سابق الثلاثاء، أن خطط زيارته إلى إسرائيل لن تتغير بعد قرار حل الكنيست.
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت ووزير الخارجية يائير لابيد، الاثنين، قرارهما بطرح مشروع قانون لحل الكنيست والتصويت عليه خلال الأسبوع المقبل، في خطوة تتجه بالبلاد نحو انتخابات خامسة في 3 سنوات ونصف.
وأشارت تقارير إسرائيلية إلى أن الموعد المحدد لإجراء تلك الانتخابات هو 25 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
وخلال هذه الفترة يتولى لابيد منصب رئيس الحكومة وفق اتفاق التناوب، بينما يصبح بينيت رئيس الحكومة البديل ومسؤول الملف الإيراني في تلك الحكومة الانتقالية.
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