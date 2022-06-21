https://arabic.sputniknews.com/20220621/بمزاد-علني-صاحب-ميدالية-نوبل-للسلام-يبيع-جائزته-لدعم-أطفال-أوكرانيا-1063955511.html
بمزاد علني... صاحب ميدالية "نوبل" للسلام يبيع جائزته لدعم أطفال أوكرانيا
بمزاد علني... صاحب ميدالية "نوبل" للسلام يبيع جائزته لدعم أطفال أوكرانيا
أعلن منظمو مزاد "هيرتيدج" عن بيع ميدالية جائزة "نوبل" للسلام التي حصل عليها رئيس تحرير "نوفايا غازيتا" الروسية، ديمتري موراتوف، خلال مزاد علني في الولايات... 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T09:03+0000
2022-06-21T09:03+0000
2022-06-21T09:03+0000
العالم
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وقال الصحفي الروسي موراتوف، صاحب ميدالية نوبل للسلام، إن "عائدات البيع التي ينوي تحويلها إلى صندوق اليونيسف لمساعدة اللاجئين الأوكرانيين بقيمة 550 ألف دولار".وأضاف موراتوف قائلا: "إن المنظمة وعدت بأن جميع العائدات ستوجه إلى جميع البلدان التي يوجد فيها أطفال لاجئون من أوكرانيا، بما في ذلك بولندا وروسيا وألمانيا ومولدوفا وسلوفينيا وجمهورية التشيك والمجر".وتابع رئيس تحرير "نوفايا غازيتا" الروسية: "إذا قررت اليونيسف وإذا جمعنا مبلغًا كبيرًا من المال، فيمكنها توزيع جزء من الأموال لصالح الأطفال اللاجئين في إفريقيا ولاوس".وأعرب عن أمله في أن تحظى مبادرته بدعم الناس في جميع أنحاء العالم، مضيفا "نريد أن يكون هناك حشد سريع لمحاربة الظلم، حتى يعرض الناس ذخائرهم في المزاد لمساعدة الآخرين".وحصل موراتوف والصحفية الفلبينية ماريا ريسا على ميداليات جائزة "نوبل" للسلام في أوسلو عام 2021.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
بمزاد علني... صاحب ميدالية "نوبل" للسلام يبيع جائزته لدعم أطفال أوكرانيا
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أعلن منظمو مزاد "هيرتيدج" عن بيع ميدالية جائزة "نوبل" للسلام التي حصل عليها رئيس تحرير "نوفايا غازيتا" الروسية، ديمتري موراتوف، خلال مزاد علني في الولايات المتحدة بقيمة 103.5 مليون دولار.
وقال الصحفي الروسي موراتوف، صاحب ميدالية نوبل للسلام، إن "عائدات البيع التي ينوي تحويلها إلى صندوق اليونيسف لمساعدة اللاجئين الأوكرانيين بقيمة 550 ألف دولار".
وأضاف موراتوف قائلا: "إن المنظمة وعدت بأن جميع العائدات ستوجه إلى جميع البلدان التي يوجد فيها أطفال لاجئون من أوكرانيا، بما في ذلك بولندا وروسيا وألمانيا ومولدوفا وسلوفينيا وجمهورية التشيك والمجر".
وتابع رئيس تحرير "نوفايا غازيتا" الروسية: "إذا قررت اليونيسف وإذا جمعنا مبلغًا كبيرًا من المال، فيمكنها توزيع جزء من الأموال لصالح الأطفال اللاجئين في إفريقيا ولاوس".
وأعرب عن أمله في أن تحظى مبادرته بدعم الناس في جميع أنحاء العالم، مضيفا "نريد أن يكون هناك حشد سريع لمحاربة الظلم، حتى يعرض الناس ذخائرهم في المزاد لمساعدة الآخرين".
وحصل موراتوف
والصحفية الفلبينية ماريا ريسا على ميداليات جائزة "نوبل" للسلام في أوسلو عام 2021.