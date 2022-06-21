https://arabic.sputniknews.com/20220621/بموازة-استعراض-للقوة-حول-طرابلس-باشاغا-يطلق-خارطة-طريق-لتعافي-البلاد-1063981008.html
بموازة استعراض للقوة حول طرابلس ..باشاغا يطلق خارطة طريق لتعافي البلاد
بموازة استعراض للقوة حول طرابلس ..باشاغا يطلق خارطة طريق لتعافي البلاد
تناقش الحلقة إعلان رئيس الحكومة الليبية المكلف من مجلس النواب بطبرق فتحي باشاغا، عن "خارطة طريق" تتضمن خطوات لتعافي البلاد من أزماتها الأمنية والسياسية... 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T12:09+0000
2022-06-21T12:09+0000
2022-06-21T12:09+0000
راديو
بانوراما
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بموازة إستعراض للقوة حول طرابلس ..باشاغا يطلق خارطة طريق لتعافي البلاد
بموازة إستعراض للقوة حول طرابلس ..باشاغا يطلق خارطة طريق لتعافي البلاد
ويأتي إعلان باشاغا فيما الخلافات متواصلة بين المؤسسات الرسمية، لا سيما بشأن قانوني الانتخاب، وفشل إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية العام الماضي.بموزاة ذلك، أعرب رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري استعداده للقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في مدينة غدامس لمناقشة نقاط الخلاف في المسار الدستوري.الكاتب والمحلل السياسي، إدريس حميد، اعتبر أنوأوضح حميد، في مقابلة عبر "بانوراما"، أنالتفاصيل في الملف الصوتي...
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فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
راديو, بانوراما, аудио
بموازة استعراض للقوة حول طرابلس ..باشاغا يطلق خارطة طريق لتعافي البلاد
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تناقش الحلقة إعلان رئيس الحكومة الليبية المكلف من مجلس النواب بطبرق فتحي باشاغا، عن "خارطة طريق" تتضمن خطوات لتعافي البلاد من أزماتها الأمنية والسياسية والاقتصادية.
ويأتي إعلان باشاغا فيما الخلافات متواصلة بين المؤسسات الرسمية، لا سيما بشأن قانوني الانتخاب، وفشل إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية العام الماضي.
بموزاة ذلك، أعرب رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري استعداده للقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في مدينة غدامس لمناقشة نقاط الخلاف في المسار الدستوري.
الكاتب والمحلل السياسي، إدريس حميد، اعتبر أن
"أي خارطة طريق لمعالجة الأزمة لن تجد طريقها إلى النور، لأن قرار السلم والحرب ليس موجود أصلًا عند الليبيين".
وأوضح حميد، في مقابلة عبر "بانوراما
"، أن
"التسوية السياسية تتطلب موقفًأ جماعيًا والتزامًا من كافة اللاعبين السياسيين في ليبيا، وترجمة هذا الموقف إلى إرادة جامعة تفرض على اللاعبين الإقليميين والدوليين التسليم بها".
التفاصيل في الملف الصوتي...