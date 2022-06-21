https://arabic.sputniknews.com/20220621/بوتين-يعلن-دخول-صاروخ-سارمات-الخدمة-في-القوات-المسلحة-نهاية-العام-1063965470.html
بوتين يعلن دخول صاروخ "سارمات" الخدمة في القوات المسلحة نهاية العام
بوتين يعلن دخول صاروخ "سارمات" الخدمة في القوات المسلحة نهاية العام
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إدخال صاروخ "سارمات" الخدمة في القوات المسلحة نهاية العام. 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T10:35+0000
2022-06-21T10:35+0000
2022-06-21T10:54+0000
روسيا
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وأضاف بوتين: "تم إجراء اختبار ناجح للصاروخ الباليستي الثقيل العابر للقارات "سارمات"، من المقرر أن يدخل أول صاروخ من هذا الطراز في الخدمة القتالية في نهاية العام الجاري".وقال بوتين خلال لقاء مع خريجي الكليات العسكرية: "سنواصل تطوير وتعزيز قواتنا المسلحة مع مراعاة التهديدات العسكرية المحتملة والمخاطر، على أساس الدروس المستفادة من النزاعات العسكرية الحديثة، وسنواصل تحسين قدرتها القتالية".وفي وقت سابق، قال قائد قوات الصواريخ الإستراتيجية في روسيا: "إنه تم تصميم صاروخ باليستي من طراز "سارمات" لتجهيز صواريخ "أفانغارد"، وسيكون قادرًا على حمل العديد من هذه الوحدات التي تفوق سرعتها سرعة الصوت".قال الكولونيل جنرال سيرغي كارافاييف، قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية، إن "أحدث صاروخ باليستي من طراز "سارمات" تم إنشاؤه لتزويده برؤوس حربية تفوق سرعتها سرعة الصوت من طراز "أفانغارد"، وسيكون قادرًا على حمل العديد من هذه الرؤوس الحربية".تبلغ سرعة الرؤوس الحربية "أفانغارد" التي تفوق سرعتها سرعة الصوت 28 ماخ، أو 10 كيلومترات في الثانية.أضاف كارافاييف: "بالنسبة إلى "سارمات"، هذا نظام صاروخي مختلف. إنه قائم على حاملة أقوى بكثير من حاملة "أفانغارد". وقد تم إنشاؤها، للمعدات القتالية الخاصة بـ"أفانغارد"، بالإضافة للعديد من المهام الإضافية".
https://arabic.sputniknews.com/20220611/تصميم-أحدث-صاروخ-باليستي-من-طراز-سارمات-لتجهيز-رؤوس-أفانغارد-الحربية-1063428357.html
https://arabic.sputniknews.com/20220529/قائد-عسكري-روسي-صاروخ-سارمات-لا-مثيل-له-في-العالم--1062835325.html
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روسيا
بوتين يعلن دخول صاروخ "سارمات" الخدمة في القوات المسلحة نهاية العام
10:35 GMT 21.06.2022 (تم التحديث: 10:54 GMT 21.06.2022) تابعنا عبر
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إدخال صاروخ "سارمات" الخدمة في القوات المسلحة نهاية العام.
وأضاف بوتين: "تم إجراء اختبار ناجح للصاروخ الباليستي الثقيل العابر للقارات "سارمات"، من المقرر أن يدخل أول صاروخ من هذا الطراز في الخدمة القتالية في نهاية العام الجاري".
وقال بوتين خلال لقاء مع خريجي الكليات العسكرية: "سنواصل تطوير وتعزيز قواتنا المسلحة مع مراعاة التهديدات العسكرية المحتملة والمخاطر، على أساس الدروس المستفادة من النزاعات العسكرية الحديثة، وسنواصل تحسين قدرتها القتالية".
وفي وقت سابق، قال قائد قوات الصواريخ الإستراتيجية في روسيا: "إنه تم تصميم صاروخ باليستي من طراز "سارمات" لتجهيز صواريخ "أفانغارد"، وسيكون قادرًا على حمل العديد من هذه الوحدات التي تفوق سرعتها سرعة الصوت".
قال الكولونيل جنرال سيرغي كارافاييف، قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية، إن "أحدث صاروخ باليستي من طراز "سارمات" تم إنشاؤه لتزويده برؤوس حربية تفوق سرعتها سرعة الصوت من طراز "أفانغارد"، وسيكون قادرًا على حمل العديد من هذه الرؤوس الحربية".
تبلغ سرعة الرؤوس الحربية "أفانغارد" التي تفوق سرعتها سرعة الصوت 28 ماخ، أو 10 كيلومترات في الثانية.
أضاف كارافاييف: "بالنسبة إلى "سارمات"، هذا نظام صاروخي مختلف. إنه قائم على حاملة أقوى بكثير من حاملة "أفانغارد". وقد تم إنشاؤها، للمعدات القتالية الخاصة بـ"أفانغارد"، بالإضافة للعديد من المهام الإضافية".