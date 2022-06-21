https://arabic.sputniknews.com/20220621/بيسكوف-عن-المرتزقة-الأمريكيين-المحتجزين-إنه-قرار-محكمة-لكن-لا-يمكن-استبعاد-عقوبة-الإعدام-1063962273.html

بيسكوف عن المرتزقة الأمريكيين المحتجزين: القرار بيد المحكمة وعقوبة الإعدام غير مستبعدة

بيسكوف عن المرتزقة الأمريكيين المحتجزين: القرار بيد المحكمة وعقوبة الإعدام غير مستبعدة

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إنه لا يمكن استبعاد عقوبة الإعدام بحق المرتزقة الأمريكيين، لكن القرار بيد المحكمة. 21.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-21T10:09+0000

2022-06-21T10:09+0000

2022-06-21T10:35+0000

روسيا

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

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وأضاف: "نحن نتحدث عن المرتزقة الذين هددوا الأرواح وتعدوا على حياة جنودنا. وليس فقط جنودنا، ولكن أيضا جنود جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية. هذا ما يتهمون به كونهم مرتزقة".وشدد على أن "اتفاقية جنيف لا يمكن ولا تنطبق عليهم".وأشار بيسكوف إلى أن الجانب الأوكراني لم يحاول عرض استئناف المفاوضات على روسيا بعد زيارة المستشار الألماني أولاف شولز والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي إلى كييف.هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.

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https://arabic.sputniknews.com/20220620/بيسكوف-المرتزقة-الأمريكيون-المحتجزون-في-أوكرانيا-لا-يخضعون-لاتفاقية-جنيف-ويجب-محاسبتهم---1063932825.html

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روسيا