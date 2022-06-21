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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220621/بيسكوف-عن-المرتزقة-الأمريكيين-المحتجزين-إنه-قرار-محكمة-لكن-لا-يمكن-استبعاد-عقوبة-الإعدام-1063962273.html
بيسكوف عن المرتزقة الأمريكيين المحتجزين: القرار بيد المحكمة وعقوبة الإعدام غير مستبعدة
بيسكوف عن المرتزقة الأمريكيين المحتجزين: القرار بيد المحكمة وعقوبة الإعدام غير مستبعدة
قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إنه لا يمكن استبعاد عقوبة الإعدام بحق المرتزقة الأمريكيين، لكن القرار بيد المحكمة. 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T10:09+0000
2022-06-21T10:35+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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وأضاف: "نحن نتحدث عن المرتزقة الذين هددوا الأرواح وتعدوا على حياة جنودنا. وليس فقط جنودنا، ولكن أيضا جنود جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية. هذا ما يتهمون به كونهم مرتزقة".وشدد على أن "اتفاقية جنيف لا يمكن ولا تنطبق عليهم".وأشار بيسكوف إلى أن الجانب الأوكراني لم يحاول عرض استئناف المفاوضات على روسيا بعد زيارة المستشار الألماني أولاف شولز والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي إلى كييف.هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220619/قديروف-يعلن-عن-خسائر-فادحة-بين-صفوف-المرتزقة-في-أوكرانيا-1063842109.html
https://arabic.sputniknews.com/20220620/بيسكوف-المرتزقة-الأمريكيون-المحتجزون-في-أوكرانيا-لا-يخضعون-لاتفاقية-جنيف-ويجب-محاسبتهم---1063932825.html
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بيسكوف عن المرتزقة الأمريكيين المحتجزين: القرار بيد المحكمة وعقوبة الإعدام غير مستبعدة

10:09 GMT 21.06.2022 (تم التحديث: 10:35 GMT 21.06.2022)
© Sputnik . Sergey Guneyev / الذهاب إلى بنك الصورالمتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 22 فبراير 2022
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 22 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev
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قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إنه لا يمكن استبعاد عقوبة الإعدام بحق المرتزقة الأمريكيين، لكن القرار بيد المحكمة.
وأضاف: "نحن نتحدث عن المرتزقة الذين هددوا الأرواح وتعدوا على حياة جنودنا. وليس فقط جنودنا، ولكن أيضا جنود جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية. هذا ما يتهمون به كونهم مرتزقة".
وشدد على أن "اتفاقية جنيف لا يمكن ولا تنطبق عليهم".
وأشار بيسكوف إلى أن الجانب الأوكراني لم يحاول عرض استئناف المفاوضات على روسيا بعد زيارة المستشار الألماني أولاف شولز والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي إلى كييف.
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هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
دميتري بيسكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
بيسكوف: المرتزقة الأمريكيون المحتجزون في أوكرانيا لا يخضعون لاتفاقية جنيف ويجب محاسبتهم
أمس, 18:22 GMT
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