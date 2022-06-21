https://arabic.sputniknews.com/20220621/تايوان-ترصد-دخول-29-طائرة-عسكرية-صينية-مجالها-الجوي-1063993739.html
تايوان ترصد دخول 29 طائرة عسكرية صينية مجالها الجوي
تايوان ترصد دخول 29 طائرة عسكرية صينية مجالها الجوي
أعلنت وزارة الدفاع في جزيرة تايوان، اليوم الثلاثاء، رصد دخول 29 طائرة عسكرية صينية إلى مجال وسائل الدفاع الجوي بالجزيرة. 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T14:19+0000
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بكين - سبوتنيك. وقالت وزارة الدفاع في تايوان على موقعها الإلكتروني، إنها أرسلت دورية جوية لمراقبة الوضع، موضحة أنها نشرت أنظمة صواريخ مضادة للطائرات، بعد دخول طائرات الجيش الصيني المجال الجوي للجزيرة.وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد رفضت ادعاء الصين بأن مضيق تايوان ليس "جزءا من المياه الدولية"، مشيرة إلى أنها تشعر بقلق متزايد من أن موقف بكين قد يؤدي إلى المزيد من التحديات المتكررة حول الجزيرة التي تحظى بحكم ذاتي.ونقلت وكالة "بلومبيرغ" عن مصادر مطلعة، قولها إن الرئيس جو بايدن اطلع على هذه المسألة، ويفحص فريق الأمن القومي التابع الادعاء الصيني لفهم ما ينطوي عليه بالضبط.يأتي ذلك بعد أن أكد المسؤولون العسكريون الصينيون مرارا وتكرارا، خلال اجتماعات مع نظرائهم الأمريكيين في الأشهر الأخيرة، أن مضيق تايوان ليس جزءا من المياه الدولية، مما أثار قلق إدارة بايدن.ونقلت وكالة "بلومبيرغ" عن مصدر مطلع، قوله إن البيان الذي يشكك في وجهة نظر الولايات المتحدة في القانون الدولي قد تم تسليمه إلى الحكومة الأمريكية من قبل المسؤولين الصينيين في مناسبات مختلفة وعلى مستويات متعددة.
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https://arabic.sputniknews.com/20220612/الصين-تحذر-أمريكا-سرا-مضيق-تايوان-لم-يعد-جزءا-من-المياه-الدولية-1063492084.html
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العالم, الصين, أخبار تايوان
تايوان ترصد دخول 29 طائرة عسكرية صينية مجالها الجوي
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أعلنت وزارة الدفاع في جزيرة تايوان، اليوم الثلاثاء، رصد دخول 29 طائرة عسكرية صينية إلى مجال وسائل الدفاع الجوي بالجزيرة.
بكين - سبوتنيك. وقالت وزارة الدفاع في تايوان على موقعها الإلكتروني، إنها أرسلت دورية جوية لمراقبة الوضع، موضحة أنها نشرت أنظمة صواريخ مضادة للطائرات، بعد دخول طائرات الجيش الصيني المجال الجوي للجزيرة.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد رفضت ادعاء الصين بأن مضيق تايوان ليس "جزءا من المياه الدولية"
، مشيرة إلى أنها تشعر بقلق متزايد من أن موقف بكين قد يؤدي إلى المزيد من التحديات المتكررة حول الجزيرة التي تحظى بحكم ذاتي.
ونقلت وكالة "بلومبيرغ" عن مصادر مطلعة، قولها إن الرئيس جو بايدن اطلع على هذه المسألة، ويفحص فريق الأمن القومي التابع الادعاء الصيني لفهم ما ينطوي عليه بالضبط.
يأتي ذلك بعد أن أكد المسؤولون العسكريون الصينيون
مرارا وتكرارا، خلال اجتماعات مع نظرائهم الأمريكيين في الأشهر الأخيرة، أن مضيق تايوان ليس جزءا من المياه الدولية، مما أثار قلق إدارة بايدن.
ونقلت وكالة "بلومبيرغ" عن مصدر مطلع، قوله إن البيان الذي يشكك في وجهة نظر الولايات المتحدة في القانون الدولي قد تم تسليمه إلى الحكومة الأمريكية من قبل المسؤولين الصينيين
في مناسبات مختلفة وعلى مستويات متعددة.