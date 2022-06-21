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https://arabic.sputniknews.com/20220621/تحطم-طائرة-سو-25-في-إقليم-روستوف-جنوبي-روسيا-1064010119.html
تحطم طائرة "سو-25" في إقليم روستوف جنوبي روسيا
تحطم طائرة "سو-25" في إقليم روستوف جنوبي روسيا
أعلنت المنطقة العسكرية الروسية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، عن تحطم طائرة "سو-25" في إقليم روستوف خلال طيران تدريبي مخطط له، مشيرة إلى مقتل الطيار في الحادث. 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T19:18+0000
2022-06-21T19:18+0000
روسيا
تحطم مقاتلة
سو-25
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الصحفي للمنطقة: "لقي الطيار مصرعه. تم تنفيذ التحليق بدون ذخيرة، وقد سقطت الطائرة في مكان خال من الناس، ولم تحدث أضرار مادية".وبحسب المعلومات الأولية، فإن: "عطلاً فنياً قد يكون تسبب بالحادث". وتعمل لجنة تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية في الموقع لتحديد الأسباب".
https://arabic.sputniknews.com/20220617/تحطم-طائرة-سو-25-في-منطقة-بيلغورود-غربي-روسيا-1063755681.html
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روسيا, تحطم مقاتلة, سو-25

تحطم طائرة "سو-25" في إقليم روستوف جنوبي روسيا

19:18 GMT 21.06.2022
© Sputnik . Виталий Тимкивمقاتلة "سو-27"
مقاتلة سو-27 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2022
© Sputnik . Виталий Тимкив
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أعلنت المنطقة العسكرية الروسية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، عن تحطم طائرة "سو-25" في إقليم روستوف خلال طيران تدريبي مخطط له، مشيرة إلى مقتل الطيار في الحادث.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الصحفي للمنطقة: "لقي الطيار مصرعه. تم تنفيذ التحليق بدون ذخيرة، وقد سقطت الطائرة في مكان خال من الناس، ولم تحدث أضرار مادية".
وبحسب المعلومات الأولية، فإن: "عطلاً فنياً قد يكون تسبب بالحادث". وتعمل لجنة تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية في الموقع لتحديد الأسباب".
مقاتلة قاذفة سو-25 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2022
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17 يونيو, 07:50 GMT
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