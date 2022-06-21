https://arabic.sputniknews.com/20220621/تركيا-تعلن-تحييد-5-عناصر-من-حزب-العمال-الكردستاني-شمالي-العراق-1063954030.html
تركيا تعلن تحييد 5 عناصر من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق
تركيا تعلن تحييد 5 عناصر من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق
أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، تحييد 5 عناصر من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق. 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T08:31+0000
2022-06-21T08:31+0000
2022-06-21T08:31+0000
أخبار تركيا اليوم
العراق
حزب العمال الكردستاني
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وقالت الوزارة في بيان مقتضب، إنها حيدت "5 إرهابيين من تنظيم "بي كي كي" في منطقة عملية "المخلب ـ القفل" شمالي العراق"، على ما نقلت وكالة الأناضول الرسمية.وأكدت الوزارة أنها قواتها "ستواصل الكفاح ضد الإرهاب والإرهابيين".وكانت تركيا قد أعلنت في أبريل/ نيسان إطلاق عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل "حزب العمال الكردستاني" الذي تصنفه "تنظيما إرهابيا" في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, العراق, حزب العمال الكردستاني
تركيا تعلن تحييد 5 عناصر من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، تحييد 5 عناصر من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق.
وقالت الوزارة في بيان مقتضب، إنها حيدت "5 إرهابيين من تنظيم "بي كي كي" في منطقة عملية "المخلب ـ القفل" شمالي العراق"، على ما نقلت وكالة الأناضول
الرسمية.
وأكدت الوزارة أنها قواتها "ستواصل الكفاح ضد الإرهاب والإرهابيين".
وكانت تركيا قد أعلنت في أبريل/ نيسان إطلاق عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل "حزب العمال الكردستاني" الذي تصنفه "تنظيما إرهابيا" في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.