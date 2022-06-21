https://arabic.sputniknews.com/20220621/تركيا-تعلن-ترحيل-43-ألف-مهاجر-غير-نظامي-في-2022-1063999147.html
تركيا تعلن ترحيل 43 ألف مهاجر غير نظامي في 2022
تركيا تعلن ترحيل 43 ألف مهاجر غير نظامي في 2022
أعلنت السلطات التركية ترحيل 42 ألفا و666 مهاجرا ممن دخلوا البلاد بطرق غير قانونية منذ مطلع العام الحالي. 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T15:45+0000
2022-06-21T15:45+0000
2022-06-21T15:45+0000
أخبار تركيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/05/1061881313_0:38:1054:630_1920x0_80_0_0_05ed40705a8ccf8633db427d1f702ca3.jpg
وقالت رئاسة إدارة الهجرة التركية، اليوم الثلاثاء، في بيان، إن السلطات رحلت 1135 أفغانيا إلى العاصمة الأفغانية كابول، خلال الفترة من 18 إلى 21 يونيو/ حزيران الحالي، بحسب وكالة "الأناضول".وأوضحت أن عملية ترحيلهم تمت عبر 5 رحلات جوية من مطار ولاية ملاطية شرقي البلاد.وأشار البيان إلى تنظيم 96 رحلة طيران شارتر من أجل عمليات الترحيل منذ مطلع العام.وأوضحت إدارة الهجرة أن أعداد المهاجرين غير الشرعيين الذين تم ترحيلهم منذ بداية العام الجاري ارتفع إلى 42 ألفا و666 شخصا.وذكرت أن من بين المرحلين خلال العام الجاري 24 ألفا و341 أفغانيا و6 آلاف و25 باكستانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220617/زيادة-عدد-المهاجرين-غير-النظامين-من-تونس-إلى-إيطاليا-خلال-مايو-بنسبة-575-1063779196.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/05/1061881313_16:0:952:702_1920x0_80_0_0_8b48793a5fac782c7f95a42b88319c59.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم
تركيا تعلن ترحيل 43 ألف مهاجر غير نظامي في 2022
تابعنا عبر
أعلنت السلطات التركية ترحيل 42 ألفا و666 مهاجرا ممن دخلوا البلاد بطرق غير قانونية منذ مطلع العام الحالي.
وقالت رئاسة إدارة الهجرة التركية، اليوم الثلاثاء، في بيان، إن السلطات رحلت 1135 أفغانيا إلى العاصمة الأفغانية كابول، خلال الفترة من 18 إلى 21 يونيو/ حزيران الحالي، بحسب وكالة "الأناضول"
.
وأوضحت أن عملية ترحيلهم تمت عبر 5 رحلات جوية من مطار ولاية ملاطية شرقي البلاد.
وأشار البيان إلى تنظيم 96 رحلة طيران شارتر من أجل عمليات الترحيل منذ مطلع العام.
وأوضحت إدارة الهجرة أن أعداد المهاجرين غير الشرعيين الذين تم ترحيلهم منذ بداية العام الجاري ارتفع إلى 42 ألفا و666 شخصا.
وذكرت أن من بين المرحلين خلال العام الجاري 24 ألفا و341 أفغانيا و6 آلاف و25 باكستانيا.