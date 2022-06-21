https://arabic.sputniknews.com/20220621/تركيا-تعلن-ترحيل-43-ألف-مهاجر-غير-نظامي-في-2022-1063999147.html

تركيا تعلن ترحيل 43 ألف مهاجر غير نظامي في 2022

تركيا تعلن ترحيل 43 ألف مهاجر غير نظامي في 2022

أعلنت السلطات التركية ترحيل 42 ألفا و666 مهاجرا ممن دخلوا البلاد بطرق غير قانونية منذ مطلع العام الحالي. 21.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-21T15:45+0000

2022-06-21T15:45+0000

2022-06-21T15:45+0000

أخبار تركيا اليوم

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وقالت رئاسة إدارة الهجرة التركية، اليوم الثلاثاء، في بيان، إن السلطات رحلت 1135 أفغانيا إلى العاصمة الأفغانية كابول، خلال الفترة من 18 إلى 21 يونيو/ حزيران الحالي، بحسب وكالة "الأناضول".وأوضحت أن عملية ترحيلهم تمت عبر 5 رحلات جوية من مطار ولاية ملاطية شرقي البلاد.وأشار البيان إلى تنظيم 96 رحلة طيران شارتر من أجل عمليات الترحيل منذ مطلع العام.وأوضحت إدارة الهجرة أن أعداد المهاجرين غير الشرعيين الذين تم ترحيلهم منذ بداية العام الجاري ارتفع إلى 42 ألفا و666 شخصا.وذكرت أن من بين المرحلين خلال العام الجاري 24 ألفا و341 أفغانيا و6 آلاف و25 باكستانيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220617/زيادة-عدد-المهاجرين-غير-النظامين-من-تونس-إلى-إيطاليا-خلال-مايو-بنسبة-575-1063779196.html

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أخبار تركيا اليوم