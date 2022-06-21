عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220621/تركيا-تعلن-ترحيل-43-ألف-مهاجر-غير-نظامي-في-2022-1063999147.html
تركيا تعلن ترحيل 43 ألف مهاجر غير نظامي في 2022
تركيا تعلن ترحيل 43 ألف مهاجر غير نظامي في 2022
أعلنت السلطات التركية ترحيل 42 ألفا و666 مهاجرا ممن دخلوا البلاد بطرق غير قانونية منذ مطلع العام الحالي. 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T15:45+0000
2022-06-21T15:45+0000
أخبار تركيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/05/1061881313_0:38:1054:630_1920x0_80_0_0_05ed40705a8ccf8633db427d1f702ca3.jpg
وقالت رئاسة إدارة الهجرة التركية، اليوم الثلاثاء، في بيان، إن السلطات رحلت 1135 أفغانيا إلى العاصمة الأفغانية كابول، خلال الفترة من 18 إلى 21 يونيو/ حزيران الحالي، بحسب وكالة "الأناضول".وأوضحت أن عملية ترحيلهم تمت عبر 5 رحلات جوية من مطار ولاية ملاطية شرقي البلاد.وأشار البيان إلى تنظيم 96 رحلة طيران شارتر من أجل عمليات الترحيل منذ مطلع العام.وأوضحت إدارة الهجرة أن أعداد المهاجرين غير الشرعيين الذين تم ترحيلهم منذ بداية العام الجاري ارتفع إلى 42 ألفا و666 شخصا.وذكرت أن من بين المرحلين خلال العام الجاري 24 ألفا و341 أفغانيا و6 آلاف و25 باكستانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220617/زيادة-عدد-المهاجرين-غير-النظامين-من-تونس-إلى-إيطاليا-خلال-مايو-بنسبة-575-1063779196.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/05/1061881313_16:0:952:702_1920x0_80_0_0_8b48793a5fac782c7f95a42b88319c59.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تركيا اليوم

تركيا تعلن ترحيل 43 ألف مهاجر غير نظامي في 2022

15:45 GMT 21.06.2022
© AFP 2022 / ALBERTO PIZZOLIمهاجرون من تونس وليبيا يصلون على متن قارب حرس الحدود الإيطالي (خفر السواحل) في جزيرة بيلاجي الإيطالية في لامبيدوزا، 1 أغسطس/ آب 2020
مهاجرون من تونس وليبيا يصلون على متن قارب حرس الحدود الإيطالي (خفر السواحل) في جزيرة بيلاجي الإيطالية في لامبيدوزا، 1 أغسطس/ آب 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2022
© AFP 2022 / ALBERTO PIZZOLI
تابعنا عبرTelegram
أعلنت السلطات التركية ترحيل 42 ألفا و666 مهاجرا ممن دخلوا البلاد بطرق غير قانونية منذ مطلع العام الحالي.
وقالت رئاسة إدارة الهجرة التركية، اليوم الثلاثاء، في بيان، إن السلطات رحلت 1135 أفغانيا إلى العاصمة الأفغانية كابول، خلال الفترة من 18 إلى 21 يونيو/ حزيران الحالي، بحسب وكالة "الأناضول".
إنقاذ مهاجرين قبالة سواحل لامبيدوزا، 25 يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2022
زيادة عدد المهاجرين غير النظامين من تونس إلى إيطاليا خلال مايو بنسبة 57.5%
17 يونيو, 14:34 GMT
وأوضحت أن عملية ترحيلهم تمت عبر 5 رحلات جوية من مطار ولاية ملاطية شرقي البلاد.
وأشار البيان إلى تنظيم 96 رحلة طيران شارتر من أجل عمليات الترحيل منذ مطلع العام.
وأوضحت إدارة الهجرة أن أعداد المهاجرين غير الشرعيين الذين تم ترحيلهم منذ بداية العام الجاري ارتفع إلى 42 ألفا و666 شخصا.
وذكرت أن من بين المرحلين خلال العام الجاري 24 ألفا و341 أفغانيا و6 آلاف و25 باكستانيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس16:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала