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تركيا: من الممكن زيادة صادرتنا للسعودية إلى 10 مليارات دولار
تركيا: من الممكن زيادة صادرتنا للسعودية إلى 10 مليارات دولار
أعلن رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، نائل أولباك، أنه من الممكن زيادة حجم صادرات بلاده إلى السعودية لتبلغ 10 مليارات دولار. 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T16:03+0000
2022-06-21T16:03+0000
أخبار السعودية اليوم
أخبار تركيا اليوم
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وقال أولباك في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، إن السعودية والإمارات من الدول التي تحظى بأهمية في عالم الأعمال التركي، بحسب وكالة " الأناضول".واعتبر رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي أن رفع قيود السفر يعد تطورا مهما للغاية بالنسبة لرجال الأعمال الأتراك.وأشاد أولباك بالزيارة المرتقبة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى تركيا، يوم الأربعاء .وأشار إلى أن الوفد الذي يصحب ولي العهد يتضمن رجال أعمال من أكبر الشركات وأسماء بارزة لعبت دورا فعالا في التجارة الثنائية.وأوضح أن حجم صادرات بلاده إلى السعودية وصل إلى 7.3 مليار دولار قبل توتر العلاقات الثنائية.ورأى أنه مع استعادة الزخم في علاقات البلدين يمكن الحديث عن صادرات تركية للسعودية بقيمة 10 مليارات دولار.
https://arabic.sputniknews.com/20220618/وكالة-ولي-العهد-السعودي-يزور-مصر-والأردن-قبل-توجهه-إلى-تركيا-1063820984.html
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أخبار السعودية اليوم, أخبار تركيا اليوم

تركيا: من الممكن زيادة صادرتنا للسعودية إلى 10 مليارات دولار

16:03 GMT 21.06.2022
© AFP 2022 / HANDOUTولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يستقبل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، السعودية، 29 نيسان/ أبريل 2022
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يستقبل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، السعودية، 29 نيسان/ أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2022
© AFP 2022 / HANDOUT
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أعلن رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، نائل أولباك، أنه من الممكن زيادة حجم صادرات بلاده إلى السعودية لتبلغ 10 مليارات دولار.
وقال أولباك في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، إن السعودية والإمارات من الدول التي تحظى بأهمية في عالم الأعمال التركي، بحسب وكالة " الأناضول".
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الرياض، السعودية 31 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2022
وكالة: ولي العهد السعودي يزور مصر والأردن قبل توجهه إلى تركيا
18 يونيو, 14:25 GMT
واعتبر رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي أن رفع قيود السفر يعد تطورا مهما للغاية بالنسبة لرجال الأعمال الأتراك.
وأشاد أولباك بالزيارة المرتقبة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى تركيا، يوم الأربعاء .
وأشار إلى أن الوفد الذي يصحب ولي العهد يتضمن رجال أعمال من أكبر الشركات وأسماء بارزة لعبت دورا فعالا في التجارة الثنائية.
وأوضح أن حجم صادرات بلاده إلى السعودية وصل إلى 7.3 مليار دولار قبل توتر العلاقات الثنائية.
ورأى أنه مع استعادة الزخم في علاقات البلدين يمكن الحديث عن صادرات تركية للسعودية بقيمة 10 مليارات دولار.
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