https://arabic.sputniknews.com/20220621/تفاصيل-خطيرة-أمريكا-ترصد-شيئا-مقلقا-في-إيران-وتخشى-أن-يكون-ترتيبا-لحرب-مع-إسرائيل-1064000491.html

تفاصيل خطيرة... أمريكا ترصد شيئا مقلقا في إيران وتخشى أن يكون ترتيبا لحرب مع إسرائيل

تفاصيل خطيرة... أمريكا ترصد شيئا مقلقا في إيران وتخشى أن يكون ترتيبا لحرب مع إسرائيل

حذر مسؤولون أمريكيون من أن احتمال حدوث سوء تقدير يخرج عن السيطرة، بسبب العمليات السرية الإسرائيلية داخل إيران "أصبح أعلى من المعتاد"، وسط مخاوف من حرب تقليدية... 21.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-21T16:07+0000

2022-06-21T16:07+0000

2022-06-21T16:07+0000

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ويراقب مسؤولو المخابرات والجيش الأمريكيون عن كثب مؤشرات التصعيد بين الخصمين اللدودين، في ظل تصاعد عمليات القتل المستهدف والعمليات السرية الأخرى لإسرائيل داخل إيران في الأشهر الأخيرة، وفقا لشبكة "سي.إن.إن" الأمريكية.وقال العديد من المسؤولين الحاليين والسابقين المطلعين على المناقشات بين إسرائيل وأمريكا للشبكة إن إدارة بايدن تبنت نهج عدم التدخل في العمليات الإسرائيلية، كما لم تطلب من إسرائيل بشكل مباشر إيقافها.ولا تقوم إسرائيل بإبلاغ الولايات المتحدة بعملياتها مسبقًا، وغالبًا لا تعترف أبدًا بدورها، حتى في السر.لكن المسؤولين الأمريكيين ينتابهم القلق من أن الخطاب الإيراني أصبح "أكثر عدوانية"، حيث يبدو أن الحكومة الإيرانية بدأت في ربط الهجمات الإسرائيلية الأخيرة ببقاء النظام الحاكم، وهو ما قد يقود إلى تصعيد "خارج عن السيطرة".ومن جهتها حذرت إسرائيل رعاياها في تركيا من أن حياتهم في "خطر داهم بسبب تهديدات إيرانية".هذه الأجواء الأمنية غير المستقرة دفعت إسرائيل إلى الضغط بشدة على بايدن لزيارة المملكة العربية السعودية ولقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وفق ما قاله العديد من المسؤولين للشبكة الأمريكية.

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