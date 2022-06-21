https://arabic.sputniknews.com/20220621/تقارير-الجيش-الدنماركي-المنتشر-في-لاتفيا-يعاني-من-نقص-الملابس-الداخلية-وحالة-سيئة-جدا-1063992839.html
تقارير: الجيش الدنماركي المنتشر في لاتفيا يعاني من نقص "الملابس الداخلية" وحالة سيئة جدا
تقارير: الجيش الدنماركي المنتشر في لاتفيا يعاني من نقص "الملابس الداخلية" وحالة سيئة جدا
اشتكى جنود تابعون للجيش الدنماركي، الذين تم إعادة نشرهم في لاتفيا، على خلفية العملية العسكرية الروسية لحماية سكان دونباس، اشتكوا من نقص الزي الرسمي والألبسة... 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T14:11+0000
2022-06-21T14:11+0000
2022-06-21T14:11+0000
رصد عسكري
العالم
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ونقلت صحيفة "DR" عن بعض المقاتلين تذمرهم من الحالة المتردية المتمثلة بنقص المعدات وقطع الهندام، إلى سوء حالة بعض الأشياء الأساسية المرتبطة بمعيشة المقاتلين.اشتكى أحد الجنود للصحفيين في المقال: "ليس لدينا حتى ما يكفي من الملابس الداخلية، ماذا نقول عن الذخيرة".بالإضافة إلى ذلك، وفقًا للمراقبين، كانت "الخيام المهترئة والمتعفنة تنتظر الجنود في لاتفيا".وأكد الضابط "نتيجة لذلك، فإن مستوى التدريب آخذ في الانخفاض. وهذا يمكن أن يكلف حياة الآخرين".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, العالم
تقارير: الجيش الدنماركي المنتشر في لاتفيا يعاني من نقص "الملابس الداخلية" وحالة سيئة جدا
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اشتكى جنود تابعون للجيش الدنماركي، الذين تم إعادة نشرهم في لاتفيا، على خلفية العملية العسكرية الروسية لحماية سكان دونباس، اشتكوا من نقص الزي الرسمي والألبسة الداخلية وغيرها من المعدات.
ونقلت صحيفة "DR"
عن بعض المقاتلين تذمرهم من الحالة المتردية المتمثلة بنقص المعدات وقطع الهندام، إلى سوء حالة بعض الأشياء الأساسية المرتبطة بمعيشة المقاتلين.
اشتكى أحد الجنود للصحفيين في المقال: "ليس لدينا حتى ما يكفي من الملابس الداخلية، ماذا نقول عن الذخيرة".
وتابع الجندي قائلا: "هذه أسوأ فترة في حياتي، ولم أر شيئا من هذا القبيل منذ 20 عاما من الخدمة". .
بالإضافة إلى ذلك، وفقًا للمراقبين، كانت "الخيام المهترئة والمتعفنة تنتظر الجنود في لاتفيا".
وأكد الضابط "نتيجة لذلك، فإن مستوى التدريب آخذ في الانخفاض. وهذا يمكن أن يكلف حياة الآخرين".