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تقرير: عدم اكتمال البيانات الفيدرالية الأمريكية يخفي تفاوتات في تأثيرات كوفيد-19
تقرير: عدم اكتمال البيانات الفيدرالية الأمريكية يخفي تفاوتات في تأثيرات كوفيد-19
يعد النقص الحاصل في بيانات الفيدرالية الأمريكية يخفي تفاوتات ممتدة في تأثيرات كوفيد-19 على المجموعات العرقية في البلاد، وفقا لما ذكر تقرير حديث لشبكة سي إن إن... 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T00:06+0000
2022-06-21T00:06+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
فيروس كورونا
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وقال التقرير إن البيانات الفيدرالية غير مكتملة بشكل كبير.وفقًا للمراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن العرق مفقود لأكثر من حالة واحدة من كل ثلاث حالات وواحدة من كل سبع حالات وفاة.تُظهر البيانات المعدلة حسب العمر من المراكز الأمريكية منذ بداية الجائحة أن خطر الوفاة من كوفيد-19 لا يزال أعلى مرتين تقريبا بالنسبة للأشخاص من أصل أسود ومن أصل إسباني وأيضا الهنود الأمريكيين مقارنة بنظرائهم من البيض، وفقا للتقرير.وقالت الدكتورة ساريتا شاه، مقدمة الرعاية السريرية واختصاصية الأوبئة بالأمراض المعدية في جامعة إيموري، "على الرغم من أننا أغلقنا بعض الفوارق الكبيرة التي رأيناها في وقت مبكر، فلا تزال هناك فوارق مستمرة في العديد من المجالات التي تؤثر بشكل غير متناسب على الأشخاص الملونين والأقليات".
https://arabic.sputniknews.com/20220620/تقارير-كوفيد-طويل-الأمد-يؤثر-على-30-من-مرضى-كورونا-1063942293.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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الولايات المتحدة الأمريكية, فيروس كورونا

تقرير: عدم اكتمال البيانات الفيدرالية الأمريكية يخفي تفاوتات في تأثيرات كوفيد-19

00:06 GMT 21.06.2022
© AP Photo / Mary Altafferمقبرة كالفاري في حي ماسبث في كوينز بورو في ولاية نيويورك بـ الولايات المتحدة الأمريكية
مقبرة كالفاري في حي ماسبث في كوينز بورو في ولاية نيويورك بـ الولايات المتحدة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2022
© AP Photo / Mary Altaffer
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يعد النقص الحاصل في بيانات الفيدرالية الأمريكية يخفي تفاوتات ممتدة في تأثيرات كوفيد-19 على المجموعات العرقية في البلاد، وفقا لما ذكر تقرير حديث لشبكة سي إن إن الأمريكية.
وقال التقرير إن البيانات الفيدرالية غير مكتملة بشكل كبير.
وفقًا للمراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن العرق مفقود لأكثر من حالة واحدة من كل ثلاث حالات وواحدة من كل سبع حالات وفاة.
مريض كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2022
تقارير: كوفيد طويل الأمد يؤثر على 30% من مرضى كورونا
أمس, 21:31 GMT
تُظهر البيانات المعدلة حسب العمر من المراكز الأمريكية منذ بداية الجائحة أن خطر الوفاة من كوفيد-19 لا يزال أعلى مرتين تقريبا بالنسبة للأشخاص من أصل أسود ومن أصل إسباني وأيضا الهنود الأمريكيين مقارنة بنظرائهم من البيض، وفقا للتقرير.
وقالت الدكتورة ساريتا شاه، مقدمة الرعاية السريرية واختصاصية الأوبئة بالأمراض المعدية في جامعة إيموري، "على الرغم من أننا أغلقنا بعض الفوارق الكبيرة التي رأيناها في وقت مبكر، فلا تزال هناك فوارق مستمرة في العديد من المجالات التي تؤثر بشكل غير متناسب على الأشخاص الملونين والأقليات".
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