https://arabic.sputniknews.com/20220621/تقرير-عدم-اكتمال-البيانات-الفيدرالية-الأمريكية-يخفي-تفاوتات-في-تأثيرات-كوفيد-19-1063943310.html
تقرير: عدم اكتمال البيانات الفيدرالية الأمريكية يخفي تفاوتات في تأثيرات كوفيد-19
تقرير: عدم اكتمال البيانات الفيدرالية الأمريكية يخفي تفاوتات في تأثيرات كوفيد-19
يعد النقص الحاصل في بيانات الفيدرالية الأمريكية يخفي تفاوتات ممتدة في تأثيرات كوفيد-19 على المجموعات العرقية في البلاد، وفقا لما ذكر تقرير حديث لشبكة سي إن إن... 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T00:06+0000
2022-06-21T00:06+0000
2022-06-21T00:06+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
فيروس كورونا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104541/36/1045413613_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_7b51c131589eee2a9b800a41ca28d6c0.jpg
وقال التقرير إن البيانات الفيدرالية غير مكتملة بشكل كبير.وفقًا للمراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن العرق مفقود لأكثر من حالة واحدة من كل ثلاث حالات وواحدة من كل سبع حالات وفاة.تُظهر البيانات المعدلة حسب العمر من المراكز الأمريكية منذ بداية الجائحة أن خطر الوفاة من كوفيد-19 لا يزال أعلى مرتين تقريبا بالنسبة للأشخاص من أصل أسود ومن أصل إسباني وأيضا الهنود الأمريكيين مقارنة بنظرائهم من البيض، وفقا للتقرير.وقالت الدكتورة ساريتا شاه، مقدمة الرعاية السريرية واختصاصية الأوبئة بالأمراض المعدية في جامعة إيموري، "على الرغم من أننا أغلقنا بعض الفوارق الكبيرة التي رأيناها في وقت مبكر، فلا تزال هناك فوارق مستمرة في العديد من المجالات التي تؤثر بشكل غير متناسب على الأشخاص الملونين والأقليات".
https://arabic.sputniknews.com/20220620/تقارير-كوفيد-طويل-الأمد-يؤثر-على-30-من-مرضى-كورونا-1063942293.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104541/36/1045413613_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_af180d68e89f08600882a85cf75e4845.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, فيروس كورونا
تقرير: عدم اكتمال البيانات الفيدرالية الأمريكية يخفي تفاوتات في تأثيرات كوفيد-19
تابعنا عبر
يعد النقص الحاصل في بيانات الفيدرالية الأمريكية يخفي تفاوتات ممتدة في تأثيرات كوفيد-19 على المجموعات العرقية في البلاد، وفقا لما ذكر تقرير حديث لشبكة سي إن إن الأمريكية.
وفقًا للمراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن العرق مفقود لأكثر من حالة واحدة من كل ثلاث حالات وواحدة من كل سبع حالات وفاة.
تُظهر البيانات المعدلة حسب العمر من المراكز الأمريكية منذ بداية الجائحة أن خطر الوفاة من كوفيد-19 لا يزال أعلى مرتين تقريبا بالنسبة للأشخاص من أصل أسود ومن أصل إسباني وأيضا الهنود الأمريكيين مقارنة بنظرائهم من البيض، وفقا للتقرير.
وقالت الدكتورة ساريتا شاه، مقدمة الرعاية السريرية واختصاصية الأوبئة بالأمراض المعدية في جامعة إيموري، "على الرغم من أننا أغلقنا بعض الفوارق الكبيرة التي رأيناها في وقت مبكر، فلا تزال هناك فوارق مستمرة في العديد من المجالات التي تؤثر بشكل غير متناسب على الأشخاص الملونين والأقليات".