https://arabic.sputniknews.com/20220621/تونس-الدستوري-الحر-يعلن-تنظيم-وقفة-أمام-سفارة-قطر-للمطالبة-بإغلاق-جمعيات-مشبوهة-1063978704.html
تونس.. "الدستوري الحر" يعلن تنظيم وقفة أمام سفارة قطر للمطالبة بإغلاق "جمعيات مشبوهة"
تونس.. "الدستوري الحر" يعلن تنظيم وقفة أمام سفارة قطر للمطالبة بإغلاق "جمعيات مشبوهة"
أعلن الحزب "الدستوري الحر" التونسي، عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام سفارة قطر، يوم الجمعة المقبل، للمطالبة بإغلاق ما سماها "الجماعات الأجنبية المشبوهة". 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T11:33+0000
2022-06-21T11:33+0000
2022-06-21T11:33+0000
أخبار تونس اليوم
قطر
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وقال الحزب في بيان، إن تلك الخطوة تأتي في إطار مواصلة نضاله "لدحر قوى الظلامية ودعاة تقويض أسس النموذج المجتمعي التونسي المحرضين على تكوين منظومة تربوية موازية للمنظومة التونسية الرسمية"، بحسب قناة "نسمة" الخاصة.وقال إن الوقفة سيتم تنظيمها يوم الجمعة أمام سفارة قطر في تونس العاصمة الساعة 11 صباحا لمطالبة السلطات القطرية "بإلزام جمعية "قطر الخيرية" المشبوهة وجمعية "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" المصنفة ذات علاقة بالإرهاب في عدة دول (..) بغلق الفروع التي فتحتها في تونس وإنهاء كل أنشطتها على الأراضي التونسية ووقف تحويل الأموال القطرية إلى تونس لتمويل عمل هذه الجمعيات".واتهم الحزب الذي تترأسه عبير موسي، الحكومة التونسية بـ "التخاذل في غلق الجمعيات الأجنبية المشبوهة ودرء خطرها على المجتمع ومنع تدخلها في تمويل المشهد السياسي وتزوير العمليات الانتخابية"، وفق نص البيان.
https://arabic.sputniknews.com/20220618/أنصار-الحزب-الدستوري-الحر-في-تونس-يحتجون-ضد-قرارات-الرئيس-قيس-سعيد-صور-1063816417.html
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أخبار تونس اليوم, قطر
تونس.. "الدستوري الحر" يعلن تنظيم وقفة أمام سفارة قطر للمطالبة بإغلاق "جمعيات مشبوهة"
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أعلن الحزب "الدستوري الحر" التونسي، عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام سفارة قطر، يوم الجمعة المقبل، للمطالبة بإغلاق ما سماها "الجماعات الأجنبية المشبوهة".
وقال الحزب في بيان، إن تلك الخطوة تأتي في إطار مواصلة نضاله "لدحر قوى الظلامية ودعاة تقويض أسس النموذج المجتمعي التونسي المحرضين على تكوين منظومة تربوية موازية للمنظومة التونسية الرسمية"، بحسب قناة "نسمة
" الخاصة.
وقال إن الوقفة سيتم تنظيمها يوم الجمعة أمام سفارة قطر
في تونس العاصمة الساعة 11 صباحا لمطالبة السلطات القطرية "بإلزام جمعية "قطر الخيرية" المشبوهة وجمعية "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" المصنفة ذات علاقة بالإرهاب في عدة دول (..) بغلق الفروع التي فتحتها في تونس وإنهاء كل أنشطتها على الأراضي التونسية ووقف تحويل الأموال القطرية إلى تونس لتمويل عمل هذه الجمعيات".
واتهم الحزب الذي تترأسه عبير موسي
، الحكومة التونسية بـ "التخاذل في غلق الجمعيات الأجنبية المشبوهة ودرء خطرها على المجتمع ومنع تدخلها في تمويل المشهد السياسي وتزوير العمليات الانتخابية"، وفق نص البيان.