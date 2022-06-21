https://arabic.sputniknews.com/20220621/حرائق-الغابات-تتلف-270-هكتارا-في-الجزائر-خلال-شهر-يونيو-الجاري-1063990028.html
حرائق الغابات تتلف 270 هكتارا في الجزائر خلال شهر يونيو الجاري
حرائق الغابات تتلف 270 هكتارا في الجزائر خلال شهر يونيو الجاري
قال المدير العام للغابات، في الجزائر، جمال طواهرية، إن 270 هكتارا في عدة ولايات في البلاد، أتلفت نتيجة 57 بؤرة حريق تم تسجيلها في الغابات خلال شهر يونيو... 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T13:30+0000
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وأضاف طواهرية أن حصيلة حرائق السنة الماضية من حراق الغابات وصلت إلى حوالي 100 ألف و101 هكتار، منها 72 ألف هكتار خلال الأسبوع الذي سجلت فيه عدة وفيات، بحسب موقع "النهار" الجزائري.وأشار إلى أنه "لتجنب هذا السيناريو المأساوي شرعت مصالح الغابات في تكوين وتحسيس الساكنة بكيفية التصرف أثناء نشوب الحرائق".ولفت إلى أن "المخطط المعتمد لضمان صيف آمن يرتكز أساسا على تنظيف الطرقات والمسالك وتكثيف الدوريات بالغابات".وتابع أن المخطط كذلك يلزم "وضع مراكز مراقبة الحرائق في مختلف الفضاءات الغابية التي ستعمل على إرسال الإنذار المبكر بغرض التدخل الأولي مع أعوان الحماية المدنية".وأكد طواهرية "تم تجنيد أكثر من 4000 عون و 3000 عامل موسمي، واقتناء 240 سيارة تدخل سريع و15 شاحنة صهريج".
https://arabic.sputniknews.com/20220616/وصول-طائرة-إطفاء-روسية-لمكافحة-حرائق-الغابات-في-الجزائر-1063739460.html
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العالم العربي, أخبار العالم العربي, الجزائر
حرائق الغابات تتلف 270 هكتارا في الجزائر خلال شهر يونيو الجاري
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قال المدير العام للغابات، في الجزائر، جمال طواهرية، إن 270 هكتارا في عدة ولايات في البلاد، أتلفت نتيجة 57 بؤرة حريق تم تسجيلها في الغابات خلال شهر يونيو الجاري.
وأضاف طواهرية أن حصيلة حرائق السنة الماضية من حراق الغابات وصلت إلى حوالي 100 ألف و101 هكتار، منها 72 ألف هكتار خلال الأسبوع الذي سجلت فيه عدة وفيات، بحسب موقع "النهار
" الجزائري.
وأشار إلى أنه "لتجنب هذا السيناريو المأساوي شرعت مصالح الغابات في تكوين وتحسيس الساكنة بكيفية التصرف أثناء نشوب الحرائق".
ولفت إلى أن "المخطط المعتمد لضمان صيف آمن يرتكز أساسا على تنظيف الطرقات والمسالك وتكثيف الدوريات بالغابات".
وتابع أن المخطط كذلك يلزم "وضع مراكز مراقبة الحرائق في مختلف الفضاءات الغابية التي ستعمل على إرسال الإنذار المبكر بغرض التدخل الأولي مع أعوان الحماية المدنية".
وأكد طواهرية "تم تجنيد أكثر من 4000 عون و 3000 عامل موسمي، واقتناء 240 سيارة تدخل سريع و15 شاحنة صهريج".