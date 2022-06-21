https://arabic.sputniknews.com/20220621/حفيد-غاندي-يعلن-عزوفه-عن-الترشح-لمنصب-الرئاسة-في-البلاد-1063987389.html
حفيد غاندي يعلن عزوفه عن الترشح لمنصب الرئاسة في البلاد
حفيد غاندي يعلن عزوفه عن الترشح لمنصب الرئاسة في البلاد
أعلن حفيد الزعيم الهندي، المهاتما غاندي، جوبالكريشنا غاندي رفضه أن يصبح مرشحا ضمن قوائم المعارضة في الانتخابات الرئاسية المقبلة في الهند. 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T12:41+0000
2022-06-21T12:41+0000
2022-06-21T12:48+0000
العالم
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وقال جوبالكريشنا غاندي بهذا الصدد للصحفيين: "لقد كرمني العديد من قادة المعارضة المحترمين بترشيحي كمرشح معارض في الانتخابات المقبلة لأعلى منصب في البلاد وأنا ممتن لهم للغاية".وأضاف غاندي قائلا: "أشعر أن هناك آخرين سيفعلون ذلك أفضل مني، لذلك طلبت من القادة إعطاء فرصة لأشخاص آخرين".وفي عام 2017، كان جوبالكريشنا غاندي مرشحًا لمنصب نائب رئيس الهند، لكنه خسر أمام نائب الرئيس الحالي فينكايا نايد في التصويت.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
حفيد غاندي يعلن عزوفه عن الترشح لمنصب الرئاسة في البلاد
12:41 GMT 21.06.2022 (تم التحديث: 12:48 GMT 21.06.2022) تابعنا عبر
أعلن حفيد الزعيم الهندي، المهاتما غاندي، جوبالكريشنا غاندي رفضه أن يصبح مرشحا ضمن قوائم المعارضة في الانتخابات الرئاسية المقبلة في الهند.
وقال جوبالكريشنا غاندي بهذا الصدد للصحفيين: "لقد كرمني العديد من قادة المعارضة المحترمين بترشيحي كمرشح معارض في الانتخابات المقبلة لأعلى منصب في البلاد وأنا ممتن لهم للغاية".
وأضاف غاندي قائلا: "أشعر أن هناك آخرين سيفعلون ذلك أفضل مني، لذلك طلبت من القادة إعطاء فرصة لأشخاص آخرين".
وفي عام 2017، كان جوبالكريشنا غاندي مرشحًا لمنصب نائب رئيس الهند، لكنه خسر
أمام نائب الرئيس الحالي فينكايا نايد في التصويت.