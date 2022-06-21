عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220621/حفيد-غاندي-يعلن-عزوفه-عن-الترشح-لمنصب-الرئاسة-في-البلاد-1063987389.html
حفيد غاندي يعلن عزوفه عن الترشح لمنصب الرئاسة في البلاد
حفيد غاندي يعلن عزوفه عن الترشح لمنصب الرئاسة في البلاد
أعلن حفيد الزعيم الهندي، المهاتما غاندي، جوبالكريشنا غاندي رفضه أن يصبح مرشحا ضمن قوائم المعارضة في الانتخابات الرئاسية المقبلة في الهند. 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T12:41+0000
2022-06-21T12:48+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102962/90/1029629009_0:224:4297:2641_1920x0_80_0_0_f6014766cd3597cfb1447852f65e65af.jpg
وقال جوبالكريشنا غاندي بهذا الصدد للصحفيين: "لقد كرمني العديد من قادة المعارضة المحترمين بترشيحي كمرشح معارض في الانتخابات المقبلة لأعلى منصب في البلاد وأنا ممتن لهم للغاية".وأضاف غاندي قائلا: "أشعر أن هناك آخرين سيفعلون ذلك أفضل مني، لذلك طلبت من القادة إعطاء فرصة لأشخاص آخرين".وفي عام 2017، كان جوبالكريشنا غاندي مرشحًا لمنصب نائب رئيس الهند، لكنه خسر أمام نائب الرئيس الحالي فينكايا نايد في التصويت.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102962/90/1029629009_239:0:4058:2864_1920x0_80_0_0_5e8ae7b9354150b1da1ffcf1945415de.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم

حفيد غاندي يعلن عزوفه عن الترشح لمنصب الرئاسة في البلاد

12:41 GMT 21.06.2022 (تم التحديث: 12:48 GMT 21.06.2022)
© AP Photoتمثال للماهاتما غاندي خلال موكب يوم الجمهورية في نيودلهي
تمثال للماهاتما غاندي خلال موكب يوم الجمهورية في نيودلهي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2022
© AP Photo
تابعنا عبرTelegram
أعلن حفيد الزعيم الهندي، المهاتما غاندي، جوبالكريشنا غاندي رفضه أن يصبح مرشحا ضمن قوائم المعارضة في الانتخابات الرئاسية المقبلة في الهند.
وقال جوبالكريشنا غاندي بهذا الصدد للصحفيين: "لقد كرمني العديد من قادة المعارضة المحترمين بترشيحي كمرشح معارض في الانتخابات المقبلة لأعلى منصب في البلاد وأنا ممتن لهم للغاية".
وأضاف غاندي قائلا: "أشعر أن هناك آخرين سيفعلون ذلك أفضل مني، لذلك طلبت من القادة إعطاء فرصة لأشخاص آخرين".
وفي عام 2017، كان جوبالكريشنا غاندي مرشحًا لمنصب نائب رئيس الهند، لكنه خسر أمام نائب الرئيس الحالي فينكايا نايد في التصويت.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала