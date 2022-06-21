https://arabic.sputniknews.com/20220621/حماس-تدعو-إلى-اعتماد-استراتيجية-فلسطينية-موحدة-مع-احتمالات-انهيار-الحكومة-الإسرائيلية-1063990500.html

"حماس" تدعو إلى اعتماد استراتيجية فلسطينية موحدة مع احتمالات انهيار الحكومة الإسرائيلية

"حماس" تدعو إلى اعتماد استراتيجية فلسطينية موحدة مع احتمالات انهيار الحكومة الإسرائيلية

اعتبر الناطق الرسمي باسم حركة حماس، فوزي برهوم، أن الرد على انهيار محتمل للحكومة الإسرائيلية الحالية والدعوة إلى انتخابات برلمانية جديدة، يتمثل في اعتماد... 21.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-21T13:36+0000

2022-06-21T13:36+0000

2022-06-21T13:36+0000

حركة حماس

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/10/1050447886_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_718eb0a5a9d4650d25072609dadfbbe1.jpg

غزة - سبوتنيك. وقال برهوم، لوكالة "سبوتنيك"، "المطلوب فلسطينيا هو الإسراع باعتماد استراتيجية فلسطينية موحدة، ترتكز على خيار المقاومة في مواجهة التحديات ومقاومة الاحتلال، وانتزاع حقوق شعبنا الفلسطيني".وأشار برهوم، إلى أن انهيار الحكومة الإسرائيلي، برئاسة نفتالي بينيت، دليل على هشاشة وضعف الكيان الصهيوني (في إشارة إلى دولة إسرائيل) وبنيانه الداخلي.وكان رئيس الحكومة الاسرائيلية، نفتالي بينيت، أعلن، مساء أمس، عن نيته الدعوة لحل الكنيست، والذهاب نحو انتخابات برلمانية مبكرة.وبحسب هيئة البث الإسرائيلي، فإن بينيت برر قراره بحالة الشلل التي تشهدها الحكومة مع فقدان الائتلاف الحكومي للأغلبية النيابية، وعجزه عن تمرير القوانين وعلى رأسها قانون الضفة الغربية.وأعلن بينيت نيته التخلي عن منصب رئاسة الوزراء لصالح شريكه في الائتلاف الحكومي، وزير الخارجية، يائير لبيد، إلى حين إجراء انتخابات جديدة.وبموجب اتفاق لتقاسم السلطة، ينبغي أن يحل لبيد مكان بينيت في منصب رئيس الوزراء، في حال حل البرلمان؛ وهو ما تعهد بينيت بالالتزام به.وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن انتخابات الكنيست القادمة، ستجرى بتاريخ 25 أكتوبر/تشرين أول من هذا العام.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

حركة حماس