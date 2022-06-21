https://arabic.sputniknews.com/20220621/دبي-أول-مدينة-في-الشرق-الأوسط-تدخل-دليل-ميشلان-الفرنسي-للمطاعم-1063978493.html

دبي... أول مدينة في الشرق الأوسط تدخل دليل "ميشلان" الفرنسي للمطاعم

دبي... أول مدينة في الشرق الأوسط تدخل دليل "ميشلان" الفرنسي للمطاعم

حققت دبي لقب أول مدينة في الشرق الأوسط تضم مطاعم مدرجة في لائحة "ميشلان"، بعد دخول 69 من مطاعمها الفاخرة والمتواضعة على حد سواء في الدليل الفرنسي الشهير. 21.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-21T11:29+0000

2022-06-21T11:29+0000

2022-06-21T11:29+0000

العالم العربي

دبي

مطاعم

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وأشار مدير دليل "ميشلان" غويندال بولينيك خلال كلمة ألقاها في احتفال أقيم في دار أوبرا دبي، إلى أن مفتشي الدليل قاموا على مدى أشهر بتفقد "المطاعم الأكثر أناقة وفخامة التي يديرها طهاة مشهورون عالميا، كما الحانات الصغيرة البسيطة التي يديرها سكان محليون".وقال بولينيك لوكالة "فرانس برس": "إنها لحظة تاريخية لدبي ولدليل ميشلان"، حيث تعد دبي أول مدينة تدخل في محطات الدليل بالشرق الأوسط، وفقا لوكالة "فرانس 24".ووفقا لذلك، دخل تسعة وستون مطعما في قائمة الدليل الفرنسي المعروفة والتي تقدم مجموعة متنوعة من المأكولات، من الإيطالية إلى اليابانية والعربية والفرنسية والهندية وغيرها، حيث حصل تسعة من هذه المطاعم على نجمة واحدة، فيما حصل اثنان آخران على نجمتين.وبحسب تصنيف "ميشلان"، فإن نجمة واحدة تعني "طبخا عالي الجودة، يستحق الالتفاف"، ونجمتان تعني "طبخا ممتازا، يستحق الزيارة"، فيما تجسد النجوم الثلاثة "مطبخا استثنائيا، يستحق رحلة خاصة".ويعد دليل ميشلان مرجعا لعشاق أصناف الطعام في كل أنحاء العالم، والذي أسسه الأخوين أندريه وإدوار ميشلان في عام 1900.بدوره أكد الرئيس التنفيذي لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي عصام كاظم "أنها لحظة فخر"، مضيفا أن وصول دليل ميشلان إلى مدينته بمثابة تقدير للجنسيات المختلفة التي "تضع خبرتها وخلفيتها وثقافتها في كل لقمة طعام".

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