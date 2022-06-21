https://arabic.sputniknews.com/20220621/دعوى-قضائية-من-ابنة-إيلون-ماسك-المتحولة-جنسيا-لتغيير-اسمها-لا-أريد-الارتباط-به-بأي-شكل--1063961123.html

دعوى قضائية من ابنة إيلون ماسك "المتحولة جنسيا" لتغيير اسمها.. "لا أريد الارتباط به بأي شكل"

دعوى قضائية من ابنة إيلون ماسك "المتحولة جنسيا" لتغيير اسمها.. "لا أريد الارتباط به بأي شكل"

تقدمت ابنة "أغنى رجل في العالم"، الملياردير، إيلون ماسك، المتحولة جنسيا بطلب لتغيير اسمها، قانونا، وذلك لأنها لم تعد ترغب في الارتباط بوالدها. 21.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-21T09:53+0000

2022-06-21T09:53+0000

2022-06-21T09:53+0000

إيلون ماسك

مجتمع

منوعات

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وقالت زافييه ماسك إنها لم تعد ترغب في أن تكون "مرتبطة بوالدها البيولوجي بأي شكل"، وفقا لوكالة "رويترز".وفقا للوثائق القانونية التي تقدمت بها ابنة ماسك في محكمة كاليفورنيا في شهر نيسان/ أبريل، فإن السبب الآخر الذي تم ذكره لتغيير الاسم هو "الهوية الجنسية"، وفقا لموقع "تي إم زد" الأمريكي.وترغب زافييه ماسك، التي بلغت سن الرشد القانوني في ولاية كاليفورنيا الأمريكية مؤخرا (18 عاما) في أن يتم الاعتراف بها قانونا على أنها أنثى وباسمها الجديد.وأنجب إيلون ماسك ابنته من الكاتبة الكندية، جوستين ويلسون، التي تزوجته من عام 2000 إلى 2008.وسبق لإيلون ماسك أن تعرض لانتقادات بسبب التعليقات التي أدلى بها بخصوص "ضمائر النوع".كما أشار ماسك إلى أن شركته "تسلا" للسيارات الكهربائية تصدرت القائمة السنوية لأفضل الأماكن التي يعمل فيها أفراد مجتمع المثليين جنسيا، ومع ذلك فقد هاجمت حملة حقوق الإنسان - المجموعة التي تقف وراء القائمة - فيما بعد ماسك، وطالبته بالاعتذار عن "تعليقاته غير الحساسة" حول "ضمائر النوع".ولم يتم تقديم توضيح لسبب الخلاف بين ابنة ماسك ووالدها، الذي يحاول شراء منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" بمبلغ 44 مليار دولار.

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إيلون ماسك, مجتمع, منوعات