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https://arabic.sputniknews.com/20220621/دول-الاتحاد-الأوراسي-تعلن-عن-مشروع-تطوير-ممرات-النقل-بين-أوروبا-والصين--1063966190.html
دول الاتحاد الأوراسي تعلن عن مشروع تطوير ممرات النقل بين أوروبا والصين
دول الاتحاد الأوراسي تعلن عن مشروع تطوير ممرات النقل بين أوروبا والصين
اعلن رئيس مجلس إدارة اللجنة الاقتصادية الأوراسية، ميخائيل مياسنيكوفيتش، أن دول الاتحاد وافقت على الحاجة لتطوير ممرات النقل الأوروبية الآسيوية من خلال طريق... 21.06.2022, سبوتنيك عربي
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العالم
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وقال مياسنيكوفيتش للصحفيين عقب اجتماع المجلس دول الاتحاد الاوراسي في مينسك: "تم اتخاذ قرار يهدف إلى تكثيف العمل في تطوير البنية التحتية للنقل، بما في ذلك ممرات وطرق النقل في أوراسيا".وأضاف مياسنيكوفيتش قائلا: "هناك اقتراح لبناء خط سكة حديد جنوبي أرمينيا، وذلك لإعادة بناء الطريق السريع M1 لتطوير طريق السيارات بين أوروبا وغرب الصين عبر بيلاروسيا، لبناء خط سكة حديد بين أوروبا وغرب الصين وبينها وبين قرغيزستان وأوزبكستان.وخلص مياسنيكوفيتش قائلا: "هذا هو تشكيل ممر النقل الدولي بين أوروبا وغرب الصين".
https://arabic.sputniknews.com/20220621/ميشوستين-يقترح-تسريع-استخدام-العملات-الوطنية-في-الاتحاد-الاقتصادي-الأوراسي-1063960266.html
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العالم

دول الاتحاد الأوراسي تعلن عن مشروع تطوير ممرات النقل بين أوروبا والصين

10:42 GMT 21.06.2022 (تم التحديث: 10:45 GMT 21.06.2022)
© Sputnik . Aleksandr Astafjev / الذهاب إلى بنك الصورالاجتماع الأول لمجلس وزراء الاتحاد الاقتصادي الاوراسي
الاجتماع الأول لمجلس وزراء الاتحاد الاقتصادي الاوراسي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2022
© Sputnik . Aleksandr Astafjev
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اعلن رئيس مجلس إدارة اللجنة الاقتصادية الأوراسية، ميخائيل مياسنيكوفيتش، أن دول الاتحاد وافقت على الحاجة لتطوير ممرات النقل الأوروبية الآسيوية من خلال طريق أوروبا - غربي الصين.
وقال مياسنيكوفيتش للصحفيين عقب اجتماع المجلس دول الاتحاد الاوراسي في مينسك: "تم اتخاذ قرار يهدف إلى تكثيف العمل في تطوير البنية التحتية للنقل، بما في ذلك ممرات وطرق النقل في أوراسيا".
وأضاف مياسنيكوفيتش قائلا: "هناك اقتراح لبناء خط سكة حديد جنوبي أرمينيا، وذلك لإعادة بناء الطريق السريع M1 لتطوير طريق السيارات بين أوروبا وغرب الصين عبر بيلاروسيا، لبناء خط سكة حديد بين أوروبا وغرب الصين وبينها وبين قرغيزستان وأوزبكستان.
وخلص مياسنيكوفيتش قائلا: "هذا هو تشكيل ممر النقل الدولي بين أوروبا وغرب الصين".
رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين، 6 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2022
ميشوستين يقترح تسريع استخدام العملات الوطنية في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي
09:37 GMT
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