https://arabic.sputniknews.com/20220621/دول-الاتحاد-الأوراسي-تعلن-عن-مشروع-تطوير-ممرات-النقل-بين-أوروبا-والصين--1063966190.html
دول الاتحاد الأوراسي تعلن عن مشروع تطوير ممرات النقل بين أوروبا والصين
دول الاتحاد الأوراسي تعلن عن مشروع تطوير ممرات النقل بين أوروبا والصين
اعلن رئيس مجلس إدارة اللجنة الاقتصادية الأوراسية، ميخائيل مياسنيكوفيتش، أن دول الاتحاد وافقت على الحاجة لتطوير ممرات النقل الأوروبية الآسيوية من خلال طريق... 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T10:42+0000
2022-06-21T10:42+0000
2022-06-21T10:45+0000
العالم
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وقال مياسنيكوفيتش للصحفيين عقب اجتماع المجلس دول الاتحاد الاوراسي في مينسك: "تم اتخاذ قرار يهدف إلى تكثيف العمل في تطوير البنية التحتية للنقل، بما في ذلك ممرات وطرق النقل في أوراسيا".وأضاف مياسنيكوفيتش قائلا: "هناك اقتراح لبناء خط سكة حديد جنوبي أرمينيا، وذلك لإعادة بناء الطريق السريع M1 لتطوير طريق السيارات بين أوروبا وغرب الصين عبر بيلاروسيا، لبناء خط سكة حديد بين أوروبا وغرب الصين وبينها وبين قرغيزستان وأوزبكستان.وخلص مياسنيكوفيتش قائلا: "هذا هو تشكيل ممر النقل الدولي بين أوروبا وغرب الصين".
https://arabic.sputniknews.com/20220621/ميشوستين-يقترح-تسريع-استخدام-العملات-الوطنية-في-الاتحاد-الاقتصادي-الأوراسي-1063960266.html
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العالم
دول الاتحاد الأوراسي تعلن عن مشروع تطوير ممرات النقل بين أوروبا والصين
10:42 GMT 21.06.2022 (تم التحديث: 10:45 GMT 21.06.2022) تابعنا عبر
اعلن رئيس مجلس إدارة اللجنة الاقتصادية الأوراسية، ميخائيل مياسنيكوفيتش، أن دول الاتحاد وافقت على الحاجة لتطوير ممرات النقل الأوروبية الآسيوية من خلال طريق أوروبا - غربي الصين.
وقال مياسنيكوفيتش للصحفيين عقب اجتماع
المجلس دول الاتحاد الاوراسي في مينسك: "تم اتخاذ قرار يهدف إلى تكثيف العمل في تطوير البنية التحتية للنقل، بما في ذلك ممرات وطرق النقل في أوراسيا".
وأضاف مياسنيكوفيتش قائلا: "هناك اقتراح لبناء خط سكة حديد جنوبي أرمينيا، وذلك لإعادة بناء الطريق السريع M1 لتطوير طريق السيارات بين أوروبا وغرب الصين عبر بيلاروسيا، لبناء خط سكة حديد بين أوروبا وغرب الصين وبينها وبين قرغيزستان وأوزبكستان.
وخلص مياسنيكوفيتش قائلا: "هذا هو تشكيل ممر النقل الدولي بين أوروبا وغرب الصين".