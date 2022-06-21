https://arabic.sputniknews.com/20220621/دونيتسك-تسمح-للأجانب-بالالتحاق-بقوات-الأمن-الداخلي-1063964857.html
دونيتسك تسمح للأجانب بالالتحاق بقوات الأمن الداخلي
دونيتسك تسمح للأجانب بالالتحاق بقوات الأمن الداخلي
يسمح مرسوم رئاسي جديد للأجانب بالتعاقد مع وزارة داخلية جمهورية دونيتسك الشعبية. 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T10:24+0000
2022-06-21T10:24+0000
2022-06-21T10:24+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
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ويسمح للأجانب بموجب قانون الخدمة العسكرية بالالتحاق بالقوات المسلحة التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية. ولم يمكنهم أن يلتحقوا بقوات الأمن الداخلي حتى 20 يونيو/حزيران 2022 حينما صدر مرسوم رئاسي يسمح للأجانب بالتعاقد مع وزارة الداخلية أيضا وفقا لإفادة وكالة أنباء دونيتسك.وذُيّل المرسوم الرئاسي الذي يجيز التحاق الأجانب بقوات الأمن الداخلي بصفتهم متعاقدين بتوقيع رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين.وتعمل قوات جمهورية دونيتسك الشعبية حاليا بمساعدة وحدات من القوات المسلحة الروسية على طرد القوات التابعة لنظام الحكم الأوكراني من أراضي الجمهورية وإبعادها عن حدود الجمهورية حتى لا تتمكن من مواصلة القصف على التجمعات السكانية في الجمهورية.
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
دونيتسك تسمح للأجانب بالالتحاق بقوات الأمن الداخلي
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يسمح مرسوم رئاسي جديد للأجانب بالتعاقد مع وزارة داخلية جمهورية دونيتسك الشعبية.
ويسمح للأجانب بموجب قانون الخدمة العسكرية بالالتحاق بالقوات المسلحة التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية. ولم يمكنهم أن يلتحقوا بقوات الأمن الداخلي حتى 20 يونيو/حزيران 2022 حينما صدر مرسوم رئاسي يسمح للأجانب بالتعاقد مع وزارة الداخلية أيضا وفقا لإفادة
وكالة أنباء دونيتسك.
وذُيّل المرسوم الرئاسي الذي يجيز التحاق الأجانب بقوات الأمن الداخلي بصفتهم متعاقدين بتوقيع رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين.
وتعمل قوات جمهورية دونيتسك الشعبية حاليا بمساعدة وحدات من القوات المسلحة الروسية على طرد القوات التابعة لنظام الحكم الأوكراني من أراضي الجمهورية وإبعادها عن حدود الجمهورية حتى لا تتمكن من مواصلة القصف على التجمعات السكانية في الجمهورية.