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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220621/دونيتسك-تسمح-للأجانب-بالالتحاق-بقوات-الأمن-الداخلي-1063964857.html
دونيتسك تسمح للأجانب بالالتحاق بقوات الأمن الداخلي
دونيتسك تسمح للأجانب بالالتحاق بقوات الأمن الداخلي
يسمح مرسوم رئاسي جديد للأجانب بالتعاقد مع وزارة داخلية جمهورية دونيتسك الشعبية. 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T10:24+0000
2022-06-21T10:24+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
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ويسمح للأجانب بموجب قانون الخدمة العسكرية بالالتحاق بالقوات المسلحة التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية. ولم يمكنهم أن يلتحقوا بقوات الأمن الداخلي حتى 20 يونيو/حزيران 2022 حينما صدر مرسوم رئاسي يسمح للأجانب بالتعاقد مع وزارة الداخلية أيضا وفقا لإفادة وكالة أنباء دونيتسك.وذُيّل المرسوم الرئاسي الذي يجيز التحاق الأجانب بقوات الأمن الداخلي بصفتهم متعاقدين بتوقيع رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين.وتعمل قوات جمهورية دونيتسك الشعبية حاليا بمساعدة وحدات من القوات المسلحة الروسية على طرد القوات التابعة لنظام الحكم الأوكراني من أراضي الجمهورية وإبعادها عن حدود الجمهورية حتى لا تتمكن من مواصلة القصف على التجمعات السكانية في الجمهورية.
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رصد عسكري

دونيتسك تسمح للأجانب بالالتحاق بقوات الأمن الداخلي

10:24 GMT 21.06.2022
© Sputnik . Sergey Averin / الذهاب إلى بنك الصورآثار قصف مدينة دونيتسك من قبل القوات الأوكرانية
آثار قصف مدينة دونيتسك من قبل القوات الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2022
© Sputnik . Sergey Averin
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يسمح مرسوم رئاسي جديد للأجانب بالتعاقد مع وزارة داخلية جمهورية دونيتسك الشعبية.
ويسمح للأجانب بموجب قانون الخدمة العسكرية بالالتحاق بالقوات المسلحة التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية. ولم يمكنهم أن يلتحقوا بقوات الأمن الداخلي حتى 20 يونيو/حزيران 2022 حينما صدر مرسوم رئاسي يسمح للأجانب بالتعاقد مع وزارة الداخلية أيضا وفقا لإفادة وكالة أنباء دونيتسك.
وذُيّل المرسوم الرئاسي الذي يجيز التحاق الأجانب بقوات الأمن الداخلي بصفتهم متعاقدين بتوقيع رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين.
وتعمل قوات جمهورية دونيتسك الشعبية حاليا بمساعدة وحدات من القوات المسلحة الروسية على طرد القوات التابعة لنظام الحكم الأوكراني من أراضي الجمهورية وإبعادها عن حدود الجمهورية حتى لا تتمكن من مواصلة القصف على التجمعات السكانية في الجمهورية.
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