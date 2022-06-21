https://arabic.sputniknews.com/20220621/رئاسة-الكنيست-تصادق-على-طرح-قانون-حله-غدا-الأربعاء-1063961793.html

رئاسة الكنيست تصادق على طرح قانون حله غدا الأربعاء

رئاسة الكنيست تصادق على طرح قانون حله غدا الأربعاء

صادقت رئاسة الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، على طرح مشروع قانون حله للتصويت غدا الأربعاء. 21.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-21T10:03+0000

2022-06-21T10:03+0000

2022-06-21T10:03+0000

نفتالي بينيت

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

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وقالت قناة "كان" الرسمية إن رئاسة الكنيست صادقت خلال جلستها اليوم الثلاثاء بأغلبية الأصوات على طرح مشروع قانون حل الكنيست الـ 24 للتصويت غدا.وأضافت أن طلبا لإرفاق التصويت بالتصويت على قانون "المتهم الجنائي" تم رفضه، مشيرة إلى أن أحزاب "العمل" و"إسرائيل بيتنا" و"ميرتس" يعملون حاليا على محاولة أخيرة لتمرير مشروع قانون يحول دون إمكانية تشكيل حكومة من قبل شخص متهم بجرائم جنائية، بدعم أعضاء القائمة العربية المشتركة، للتصويت عليه قبل حل الكنيست.ومشروع القانون المذكور يهدف تحديدا إلى منع زعيم المعارضة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو من خوض الانتخابات المقبلة، بدعوى محاكمته في قضايا جنائية بتهم الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال.وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قال وزير الإسكان والبناء زئيف إلكين (حزب "أمل جديد")، إنه من الممكن أن يحاول الائتلاف الآن تمرير القانون الذي يحظر على متهم جنائي الحصول على تفويض لتشكيل الحكومة.وأضاف إلكين: "لقد دعمنا هذا القانون وندعمه. ليس بسببنا لم يطرح للتصويت، ولكن بسبب الفيتو الذي اتخذه حزب يمينا (بقيادة بينيت). قد تكون هناك محاولات لتشريع هذا القانون. الآن، لا أعرف ما إذا كان هذا متأخرا".وكان وزير المالية أفيغدور ليبرمان قال في تصريحات اليوم أن الهدف الأساسي لحزبه هو منع نتنياهو من العودة للسلطة.وتولى نتنياهو رئاسة وزراء إسرائيل خلال 12 عاما متصلة، قبل أن يحل محله بينيت على رأس ائتلاف أُعلن في 13 يونيو/حزيران 2021.ومساء أمس الاثنين، أعلن رئيس الوزراء نفتالي بينيت ورئيس الوزراء البديل وزير الخارجية يائير لابيد أنهما اتفقا على حل الكنيست "بعد استنفاد محاولات تحقيق الاستقرار في الائتلاف"، كما جاء في بيان مشترك، على أن يتولى لابيد رئاسة الوزراء خلال الفترة الانتقالية حتى أكتوبر/تشرين الأول المقبل.وبعد تمرير القانون ستدخل إسرائيل في فترة انتقالية حتى 25 أكتوبر موعد إجراء جولة انتخابات ستكون الخامسة منذ أبريل/نيسان 2019، أي منذ أقل من 4 سنوات.

https://arabic.sputniknews.com/20220621/ليبرمان-هدفنا-الأساسي-هو-منع-نتنياهو-من-العودة-للسلطة-1063948529.html

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نفتالي بينيت, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم